Tennistavolo: Matteo Marani trionfa a Bordighera e brilla anche al Torneo Nazionale di Terni

Matteo Marani fresco vincitore del primo Torneo Regionale Ligure - Giovanile (Fitet) nella categoria Under 17 e Under 19 tenutosi a Bordighera (in data 29/11/2025), Torneo che Matteo ha dominato senza grandi difficoltà per chiara differenza di classifica. Matteo ha quindi partecipato a Terni (Umbria) al 2° Torneo Nazionale Giovanile, nella categoria Under 17, qualificandosi dodicesimo (ottavi di finale).

Marani che ha esordito come testa di serie N° 22 del Torneo, ha quindi, migliorato la sua posizione di 10 posizioni, vincendo il proprio gironecontro Loris Ceccoli (San Marino) per 3/1, Manzini Elio per 3/0 , Galli Niccolo Gino per 3/0. Incontrando poi Simone De Montis e regolandolo per 3/0 al primo turno per poi affrontare Graur Robert N° 175 d’Italia e battendolo per 3/1 in uno splendido incontro fatto di controTop di dritto e rovescio. Matteo approda quindi agli ottavi e incontra Riccardo Grulliero della Polisportiva Cascina T.T. giocatore molto forte e oramai consolidatosi alla 130 esima posizione del ranking italiano assoluto come seconda categoria e ha ceduto il passo, subendo, un 3/1 forse troppo severo per come ha affrontato l’incontro.

Quindi un ottimo torneo per Marani ( ranking Fitet 306 d’Italia di Novembre) che puo’ ben sperare nel prossimo torneo a Terni del 22 Gennaio 2026 di avanzare ulteriormente in classifica.