Svolta Sanremese, l'annuncio del presidente Masu: "In arrivo un nuovo socio e professionisti del mondo del calcio, via libera entro Natale"

La sconfitta nel derby ha toccato non poco l'ambiente matuziano, ma il presidente Alessandro Masu è pronto ancora una volta a rilanciare le ambizioni biancazzurre.

Sono infatti in arrivo forze fresche all'interno della società, con l'obiettivo di rilanciare il progetto sportivo del presidente ponentino.

"E' vero - racconta lo stesso Masu - stiamo programmando l'ingresso di un caro amico all'interno dei quadri societari. Il suo arrivo, insieme ad altri professionisti calcistici di livello internazionale, porterà benefici tecnici ed economici all'intero club.

L'idea è di riprendere il filo dei primi due anni della mia presidenza, riportando la Sanremese a livelli importanti di competitività. In questo quinquennio abbiamo avuto alti e bassi, ma sempre nel rispetto dell'etica sportiva e dei regolamenti di Lega".

Masu è ancora scottato dagli avvenimenti della scorsa esatte, ma non per questo ha perso entusiasmo nei confronti della sua avventura al Comunale.

"Quattro punti, ottenuti in sette partite e con il budget triplicato, mi hanno fatto spalancare gli occhi: pensavo di poter contare su professionisti seri, ma inevitabilmente ho dovuto fare marcia indietro. Nonostante questo la Sanremese resta nel mio cuore e la promessa fatta ai nostri tifosi nel 2022 farò di tutto per mantenerla".

L'ingresso dei nuovi soci dovrebbe avvenire entro Natale.

"Da solo non ce l'avrei mai fatta a puntare a quel tipo di prospettiva, ma ho fatto capire a queste persone quanto i veri tifosi della Sanremese meritino di calcare il mondo professionistico. Rimarrò socio e presidente, ma tutti i dettagli saranno resi noti a stretto giro di posta in una conferenza stampa con i rappresentanti della stampa nazionale e internazionale".