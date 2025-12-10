 / Sport

Sport | 10 dicembre 2025, 11:42

Under 15 femminile: Matuziana chiude la prima fase con orgoglio, ora attesa per la Corte Federale

Il percorso di crescita continua, con l’obiettivo di trasformare questa esperienza in una nuova, futura opportunità di riscatto

Si è conclusa sabato la prima fase del Campionato Regionale Under 15 femminile, valido per l’accesso alla fase interregionale, e per le ragazze allenate da Mister Franco Basta arriva un bilancio fatto di grandi numeri, rammarico e speranza. Le biancoazzurre si presentavano all’ultima sfida al secondo posto in classifica, a una sola lunghezza dalla capolista Genoa, con il sogno di effettuare il sorpasso decisivo. Il confronto diretto, però, non ha sorriso alla formazione matuziana: il match si è chiuso con la vittoria delle genovesi per 5-0, risultato che ha fatto scivolare la Matuziana al quarto posto finale.

Nonostante l’epilogo amaro, il cammino della squadra resta estremamente positivo: 8 vittorie in 11 gare disputate testimoniano la crescita e la qualità del gruppo, che ha dimostrato carattere, organizzazione e spirito di sacrificio per tutta la stagione. A brillare in modo particolare è stato il reparto offensivo, grazie alle prestazioni straordinarie di Chrystal Pastorino, capocannoniera del torneo con ben 29 reti, autentico punto di riferimento della squadra. A impreziosire il quadro, anche l’exploit della giovanissima Sara Filippone, seconda miglior marcatrice della formazione con 11 gol.

Nulla, però, è ancora definitivamente scritto. La società è infatti in attesa di un pronunciamento da parte della Corte Federale, decisione che potrebbe rimescolare le carte in ottica classifica. Un’attesa vissuta con fiducia, come sottolineato dal presidente Castagna: “Crediamo nella giustizia sportiva e siamo fiduciosi che venga fatta chiarezza”. La Matuziana, intanto, guarda avanti con determinazione: il percorso di crescita continua, con l’obiettivo di trasformare questa esperienza in una nuova, futura opportunità di riscatto.

