Under 15 femminile: Matuziana chiude la prima fase con orgoglio, ora attesa per la Corte Federale

Si è conclusa sabato la prima fase del Campionato Regionale Under 15 femminile, valido per l’accesso alla fase interregionale, e per le ragazze allenate da Mister Franco Basta arriva un bilancio fatto di grandi numeri, rammarico e speranza. Le biancoazzurre si presentavano all’ultima sfida al secondo posto in classifica, a una sola lunghezza dalla capolista Genoa, con il sogno di effettuare il sorpasso decisivo. Il confronto diretto, però, non ha sorriso alla formazione matuziana: il match si è chiuso con la vittoria delle genovesi per 5-0, risultato che ha fatto scivolare la Matuziana al quarto posto finale.

Nonostante l’epilogo amaro, il cammino della squadra resta estremamente positivo: 8 vittorie in 11 gare disputate testimoniano la crescita e la qualità del gruppo, che ha dimostrato carattere, organizzazione e spirito di sacrificio per tutta la stagione. A brillare in modo particolare è stato il reparto offensivo, grazie alle prestazioni straordinarie di Chrystal Pastorino, capocannoniera del torneo con ben 29 reti, autentico punto di riferimento della squadra. A impreziosire il quadro, anche l’exploit della giovanissima Sara Filippone, seconda miglior marcatrice della formazione con 11 gol.

Nulla, però, è ancora definitivamente scritto. La società è infatti in attesa di un pronunciamento da parte della Corte Federale, decisione che potrebbe rimescolare le carte in ottica classifica. Un’attesa vissuta con fiducia, come sottolineato dal presidente Castagna: “Crediamo nella giustizia sportiva e siamo fiduciosi che venga fatta chiarezza”. La Matuziana, intanto, guarda avanti con determinazione: il percorso di crescita continua, con l’obiettivo di trasformare questa esperienza in una nuova, futura opportunità di riscatto.