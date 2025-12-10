Per i leoni biancazzurri un sabato di grande rugby tra Savona e Imperia (foto)

È stato un fine settimana impegnativo per le formazioni del Sanremo Rugby, in campo tra Savona e Genova.

Sabato le Under 6, 8 e 10 sono state di scena al campo “Calcagno” di Cogoleto per il Raggruppamento FIR organizzato dalle Vespe Cogoleto, mentre l’Under 14, insieme a Reds e Savona, ha preso parte al Raggruppamento Rugby Seven al “Fontanassa” di Savona confrontandosi con Vespe Cogoleto e Imperia.

“I ragazzi hanno partecipato a numerosi giochi conclusi con piccole partite in compagnia dei giocatori di altre squadre - commenta Matteo Modena, allenatore dell’Under 6 - sono riusciti egregiamente a integrarsi grazie alle attività e al supporto degli educatori presenti. Alla fine li ho visti stanchi, ma anche divertiti e soddisfatti dopo un’ottima giornata di sport e inclusione”.

Per il tecnico dell’Under 8, Flavio Di Malta, “è stata una bellissima trasferta in un ambiente caloroso, la squadra sta crescendo, siamo molto soddisfatti e a Natale contiamo di avere nuovi iscritti”.

“Sono molto contento della partecipazione da parte dei ragazzi che, insieme alle squadre che ci hanno affiancato, ci hanno dato la possibilità di fare due squadre - prosegue l’allenatore dell’Under 10, Stefano Formaggio - il lavoro continua a essere orientato verso la creazione del gruppo e di un ambiente sereno e divertente”.

“Prima uscita seven per noi e siamo contenti di esserci misurati con una disciplina a noi cara - conclude Diego Capelli, coach dell’Under 14 - la riteniamo molto utile per lo sviluppo completo dei giocatori. I ragazzi si sono divertiti e tutti hanno avuto la possibilità di giocare”.