Sport | 10 dicembre 2025, 11:44

I baby atleti del Riviera Volley protagonisti alla Coppa BTE di Genova

Il torneo, disputato con la dinamica formula 3 contro 3, ha regalato spettacolo e grande intensità

Piccoli campioni crescono in casa Riviera Volley, protagonista nei giorni scorsi alla 4ª edizione della Coppa BTE, prestigiosa manifestazione giovanile andata in scena a Genova. Il team matuziano ha partecipato alla kermesse ospitata presso la struttura di viale Gambaro e organizzata dal CUS Genova, evento che anno dopo anno continua a crescere in qualità e partecipazione. All’edizione 2025 hanno preso parte ben 28 squadre delle categorie Under 12 e Under 13, per un totale di circa 130 giovani atleti provenienti da Emilia Romagna, Piemonte, Toscana e Liguria.

Il torneo, disputato con la dinamica formula 3 contro 3, ha regalato spettacolo e grande intensità, mettendo alla prova tecnica, spirito di squadra e capacità di adattamento dei partecipanti. Le due formazioni del Riviera Volley, guidate a bordo campo dal tecnico Rocco Dichio, hanno ottenuto piazzamenti più che positivi, chiudendo rispettivamente al e al 10º posto. Un’esperienza importante non solo dal punto di vista sportivo, ma anche umano: per i giovani pallavolisti è stata una preziosa occasione di crescita, confronto e socializzazione, vivendo una giornata all’insegna dei valori più autentici dello sport.

Riviera Volley continua così a investire sul futuro, coltivando talenti e passioni che fanno ben sperare per il domani della pallavolo locale.

