I baby atleti del Riviera Volley protagonisti alla Coppa BTE di Genova

Piccoli campioni crescono in casa Riviera Volley, protagonista nei giorni scorsi alla 4ª edizione della Coppa BTE, prestigiosa manifestazione giovanile andata in scena a Genova. Il team matuziano ha partecipato alla kermesse ospitata presso la struttura di viale Gambaro e organizzata dal CUS Genova, evento che anno dopo anno continua a crescere in qualità e partecipazione. All’edizione 2025 hanno preso parte ben 28 squadre delle categorie Under 12 e Under 13, per un totale di circa 130 giovani atleti provenienti da Emilia Romagna, Piemonte, Toscana e Liguria.

Il torneo, disputato con la dinamica formula 3 contro 3, ha regalato spettacolo e grande intensità, mettendo alla prova tecnica, spirito di squadra e capacità di adattamento dei partecipanti. Le due formazioni del Riviera Volley, guidate a bordo campo dal tecnico Rocco Dichio, hanno ottenuto piazzamenti più che positivi, chiudendo rispettivamente al 7º e al 10º posto. Un’esperienza importante non solo dal punto di vista sportivo, ma anche umano: per i giovani pallavolisti è stata una preziosa occasione di crescita, confronto e socializzazione, vivendo una giornata all’insegna dei valori più autentici dello sport.

Riviera Volley continua così a investire sul futuro, coltivando talenti e passioni che fanno ben sperare per il domani della pallavolo locale.