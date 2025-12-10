Calcio. Football Sala, il Pro Seborga Ticinia Novara fa poker con la Supercoppa Italiana

Si è chiuso con un poker trionfale il primo anno di collaborazione nel football sala fra Ticinia Novara e Vivaio Patrone Sanremo Pro Seborga, club ufficiale della Federazione Calcistica del Principato (FCPS).

Il team biancazzurro ha infatti conquistato anche la Supercoppa Italiana FIFS dopo aver già vinto Scudetto e Coppa Italia oltre alla storica Champions League di giugno, primo titolo europeo assoluto per il Pro Seborga e per la FCPS.

Quattro trionfi nel settore maschile a cui si aggiungono il titolo italiano ed il bronzo europeo femminile.

Nell'ultima gara della stagione 2025 i ragazzi del coach - capitano Stefano Usai, autentica leggenda del football sala, hanno superato il Novara Futsal in un emozionante derby disputato domenica sera al PalaCairoli di Lainate (Milano), sede nazionale della FIFS (Federazione Italiana Football Sala). In svantaggio di due reti, i Campioni d'Italia e d'Europa sono riusciti a trovare una pronta reazione per poi prendere il largo già nella fase finale del primo tempo (5-2) fino al conclusivo 9-3 grazie ai gol di Ahmed Hichri (3), Roberto Fazio (2), Rodolfo Mendes (2) e Matteo Saracco (2).

Un trofeo che sancisce quindi per il Pro Seborga Ticinia Novara l'en plein a livello italiano ed europeo in questa storica ed affascinante disciplina costituita dal calcio a 5 con le regole originali AMF del Sud America, settore da sempre fiore all'occhiello della FCPS che ha trovato la sua consacrazione nella collaborazione col Ticinia Novara, club iconico del movimento e vincitore di 3 Champions League, 1 Coppa Europa, 12 Scudetti, 7 Coppe Italia e 10 Supercoppe Italiane.

A congratularsi con la squadra e lo staff per conto della Federazione del Principato è stato così il DS Matteo Bianchini: "Si chiude una stagione leggendaria in cui il nostro club Pro Seborga, in unione con il Ticinia Novara, ha raggiunto traguardi inimmaginabili fino a poche stagioni fa. Desideriamo davvero ringraziare la FIFS per gli inviti di questi anni e tutti i giocatori ed i tecnici che hanno reso possibile nel tempo la nostra crescita in questa disciplina, anche a livello di squadre nazionali di Seborga, fino ad arrivare alla fantastica collaborazione con gli amici del Ticinia a cui vanno i nostri più vivi complimenti. Siamo davvero grati al Presidente Daniele Colognesi, al Coach e Capitano Stefano Usai, ai dirigenti Gerardo Bestetti, Fabrizio Pavan, Massimo Moia ed a tutti i giocatori che hanno contribuito a questi storici risultati."

La partita di Supercoppa Italiana FIFS ha rappresentato anche l'ultimo atto della stagione 2025 della FCPS che vede diversi altri settori federali già nel pieno della stagione 2026. Fra questi anche le sezioni 'extra football' con il grande ritorno sul ring di Ludovica Ciarpaglini del team Rua67 Academy di Firenze, già Campionessa Intercontinetale ISKA di Muay Thai in rappresentanza della Federazione del Principato, che ha superato con verdetto unanime sabato scorso a Padova la veneziana Lorenza Grande in un match valido per l'evento WMT Kombat 03.

Tabellino Supercoppa Italiana FIFS 2025

Pro Seborga Ticinia Novara vs Novara Futsal 9-3

Formazione Pro Seborga Ticinia Novara: Gabriele Di Ciommo, Rodolfo Mendes (2 gol), Gabriele Buscemi, Roberto Fazio (2), Massimo Mantino, Stefano Usai (C), Matteo Saracco (2), Ahmed Hichri (3)