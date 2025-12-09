Giovedì la cena di Natale del Sampdoria Club Sanremo Blucerchiata: ospiti Marco Lanna ed Enrico Vella

Marco Lanna e Enrico Vella saranno gli ospiti speciali della cena per la Festa di Natale del Sampdoria Club Sanremo Blucerchiata, in programma giovedì al ristorante Marinella (Corso Orazio Raimondo 135).

"Nei momenti di difficoltà - evidenziano dal club matuziano - l'unione e la coesione dei tifosi sono e sono stati l'energia principale che ha sostenuto la passione per la maglia più bella del mondo. Anche oggi, con il supporto di tutti i tifosi".

Durante la festa (quota di partecipazione 25 €, compresa la cena e un biglietto per la tombola) verranno omaggiati diversi premi.