56 equipaggi alla 41ª edizione del Meeting Internazionale del Mediterraneo

Si è conclusa con grande soddisfazione la 41ª edizione del Meeting Internazionale del Mediterraneo, manifestazione velica giovanile organizzata dallo Yacht Club Sanremo, che ha visto la partecipazione di quasi 60 equipaggi della classe Optimist provenienti da diversi Paesi.

Tre giornate caratterizzate da sole, temperature miti e vento leggero hanno accolto i giovani velisti nelle acque del golfo di Sanremo. Nonostante le condizioni delicate, il Comitato di Regata ha svolto un lavoro eccellente, riuscendo a far disputare tre prove e garantendo il regolare svolgimento dell’evento.

Durante le ore a terra, i partecipanti hanno potuto socializzare e divertirsi grazie alle attività organizzate, tra cui partite a pallone e sfide a calcetto balilla contribuendo a creare un clima di entusiasmo ed amicizia.

Risultati

Nella DIVISIONE A, il successo è andato allo svizzero SUI2020 Elliot Novara, seguito da ITA210 Leonardo Orlandini dello Yacht Club Italiano e dal francese FRA3217 Louis Gerriet.

Prima classificata tra le ragazze e quarta assoluta ITA169 Adele Trillo, autrice di un’ottima prestazione.

Nella DIVISIONE B si è impostoITA9558 Riccardo Di Sisto, davanti a ITA9377 Adele Novaro Mascarello e al francese FRA3031 Aurelien Altavilla dello Yacht Club di Nizza.

Molto apprezzata, come da tradizione, l’estrazione a sorte di gadget avvenuta venerdì 5 dicembre, che ha messo in palio numerosi premi per tutti i partecipanti. Al rientro dalle prove, i giovani atleti sono stati accolti ogni giorno dalla consueta cioccolata calda, momento di ritrovo atteso e condiviso.

Le attività del circolo

Il prossimo fine settimana lo Yacht Club Sanremo ospiterà la seconda prova delle Dragon Winter Series, appuntamento che chiuderà una stagione lunga, intensa e particolarmente ricca di eventi sportivi.

Nella serata di sabato si è inoltre svolta l’assemblea dei soci, seguita dalla premiazione degli atleti e dal tradizionale aperitivo degli auguri, che ha riunito soci, famiglie e amici del club in un momento di festa e convivialità.