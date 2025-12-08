Tiro con l’arco: Archery Club Ventimiglia protagonista, pioggia di successi tra Sarzana e Imperia (Foto)

Grande soddisfazione in casa Archery Club Ventimiglia per gli straordinari risultati ottenuti dai propri atleti nelle recenti competizioni di tiro con l’arco, che hanno visto il club protagonista sia a livello regionale che giovanile.
Trionfo a Sarzana: Giulia Aloi campionessa regionale
A brillare su tutti è stata Giulia Aloi, che il 30 novembre, a Sarzana (SP), ha conquistato il titolo di Campionessa Regionale Compound con uno splendido punteggio di 563 punti, confermandosi atleta di altissimo livello. Un risultato che riempie di orgoglio l’intero club e premia il lavoro costante svolto in allenamento.
Successi al chiuso a Imperia: pioggia di medaglie tra i giovani
Ottimi risultati anche nella gara indoor giovanile sui 18 metri, svoltasi sabato 6 dicembre e organizzata dagli Arcieri Imperiesi. Questi i principali piazzamenti:
Arco Olimpico – Ragazza Femminile
1° posto: Ludovica Maccario
Arco Olimpico – Ragazzo Maschile
2° posto: Carlo Martin, ad un solo punto dal primo classificato
Arco Olimpico – Giovanissimi Maschile
1° posto: Elia Gallicci con un eccellente punteggio di 466 punti
3° posto: Gabriele Bergamasco
4° posto: Noè Giubilato
5° posto: Giorgio Gallucci
Da segnalare anche il risultato di squadra: Elia Gallucci, Gabriele Bergamasco e Noè Giubilato si sono classificati primi nella prova a squadre, confermando l’ottimo lavoro collettivo.
Compound: vittoria di Vittoria Bellan
Nella categoria Arco Compound – Allieve Femminile, splendido 1° posto per Vittoria Bellan, protagonista di una gara solida e determinata.
Gli atleti sono stati accompagnati e supportati da Laura Lorenzi, Ido Ferraldeschi e dall’arciere Michele Foti, che hanno sottolineato come la compattezza del gruppo e lo spirito di squadra abbiano giocato un ruolo fondamentale nel successo complessivo della trasferta.
Gare senior: buoni piazzamenti tra gli adulti
Domenica 7 dicembre, sempre in una competizione organizzata dagli Arcieri Imperiesi, sono scesi in campo anche gli adulti del club.
Arco Olimpico – Senior Maschile
4° posto per Elia Barone, tornato alle gare dopo un anno di assenza
Arco Compound – Master Maschile
6° posto per Mario Campagnolo, presidente dell’Archery Club Ventimiglia
Prossimo appuntamento: Principato di Monaco
Lo sguardo è ora puntato alla prossima competizione, in programma domenica 14 dicembre nel Principato di Monaco, dove gli arcieri del club cercheranno di confermare l’ottimo stato di forma e continuare a portare in alto i colori di Ventimiglia.