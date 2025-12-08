Lo Judo Club Ventimiglia protagonista alle finali dei campionati italiani A1 nel weekend a Ostia

Nel prossimo fine settimana, 13 e 14 dicembre, il PalaPellicone di Ostia Lido ospiterà le finali dei Campionati Italiani di Serie A1, il massimo appuntamento nazionale per le categorie Assoluti (cinture nere) e Under15, che vedrà scendere sul tatami i migliori judoka d’Italia. A rappresentare lo Judo Club Ventimiglia saranno Maruska Iamundo e Riccardo Daltoè, seguiti a bordo tatami dall’allenatrice Antonella Iannucci. Entrambi gli atleti hanno conquistato l’accesso alle finali grazie alla loro posizione nella Ranking List Nazionale.

Maruska Iamundo, atleta di grande esperienza, gareggerà nella categoria -57 kg ai Campionati Italiani Assoluti. Lo scorso giugno ha ottenuto un prestigioso bronzo alla Finale di Coppa Italia Senior A1, confermandosi tra le atlete di riferimento del panorama nazionale. Grande attesa anche per Riccardo Daltoè, impegnato nella categoria +81 kg ai Campionati Italiani Esordienti (Under15). Il giovane judoka ha vissuto un 2025 straordinario, conquistando il titolo di campione regionale e salendo sul podio in tre tappe del circuito nazionale Trofeo Italia: oro in Piemonte e bronzo in Veneto ed Emilia-Romagna.

“Sarà un weekend estremamente impegnativo e siamo ben consapevoli della difficoltà del compito. I nostri ragazzi sono ben preparati e determinati a ben figurare. Si sono conquistati sul campo il diritto di partecipare a questi Campionati Italiani di Serie A1 dove si confronteranno con i migliori judoka d’Italia. Siamo orgogliosi di rappresentare il nostro Club e la nostra città a un livello sportivo così alto”, il commento dello staff tecnico del club.