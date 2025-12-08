Calcio. Lo Sporting Taggia riparte da Andrea Caverzan, "Giotto" sarà il nuovo allenatore giallorosso

Il comunicato ufficiale deve ancora arrivare ma non ci sono più dubbi: sarà Andrea Caverzan a condurre la missione salvezza dello Sporting Taggia.
Ieri i giallorossi hanno impattato 0-0 contro il Golfo Pro Recco sotto la guida di Luca Baracco, tecnico ad interim dopo le dimissioni di Luca Fiuzzi.
Caverzan eredita la squadra all'ultimo posto in classifica in coabitazione con la San Francesco Loano, a cinque lunghezze di distanza dal trittico composto da Carcarese, Arenzano e Bogliasco. Il primo appuntamento ufficiale sarà la trasferta di domenica prossima, in casa della Genova Calcio.