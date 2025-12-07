Virtus Sanremese fermata dal Cengio: spettacolare 2-2 nell’anticipo dell’undicesima giornata

Il cammino vincente della Virtus Sanremese viene interrotto da un forte e determinato Cengio che al termine dei 90' minuti regolamentari ha portato le due squadre a dividersi la posta con il risultato fissato sul 2-2 nel match che ha anticipato l'undicesima giornata di campionato. Di fronte ad un numeroso pubblico accorso per sostenere i propri atleti, le due squadre si sono affrontate a viso aperto e pur penalizzata da un campo molto pesante in conseguenza delle piogge abbondanti degli scorsi giorni, la qualità della Virtus Sanremese è emersa nettamente. Infatti all' 8' minuto bomber Alvarez siglava il suo decimo goal in campionato portando in vantaggio i matuziani. Vantaggio che veniva legittimato con azioni corali e fitte trame di gioco che hanno deliziato gli osservatori presenti sul campo amico Ad inizio ripresa poco dopo il fischio di inizio uno spunto di Alvarez permetteva a Burdisso di siglare il momentaneo doppio vantaggio e a questo punto si pensava che la contesa si potesse essere risolta a favore della Virtus ma la forza del Cengio spinta dal tifo incessante e aiutata da alcune decisioni arbitrali faceva sì che nell' arco di cinque minuti il Cengio al minuto 30 della ripresa e al minuto 35 raggiungesse con la doppietta di Seccafen l'insperato ma comunque meritato pareggio difficilmente preventivabile dopo i primi 45' minuti di gioco. Un pareggio che premia lo spirito di sacrificio e la determinazione di entrambe le squadre, capaci di lottare fino all' ultimo secondo senza mai mollare una guerra sportiva che si è conclusa senza vincitori né vinti ma che fa' mantenere immutati gli obiettivi dichiarati da entrambe le due squadre alla vigilia del campionato.