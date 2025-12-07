Virtus Sanremese fermata dal Cengio: spettacolare 2-2 nell’anticipo dell’undicesima giornata

Il cammino vincente della Virtus Sanremese viene interrotto da un forte e determinato Cengio che al termine dei 90' minuti regolamentari ha portato le due squadre a dividersi la posta con il risultato fissato sul 2-2 nel match che ha anticipato l'undicesima giornata di campionato. Di fronte ad un numeroso pubblico accorso per sostenere i propri atleti, le due squadre si sono affrontate a viso aperto e pur penalizzata da un campo molto pesante in conseguenza delle piogge abbondanti degli scorsi giorni, la qualità della Virtus Sanremese è emersa nettamente. Infatti all' 8' minuto bomber Alvarez siglava il suo decimo goal in campionato portando in vantaggio i matuziani. Vantaggio che veniva legittimato con azioni corali e fitte trame di gioco che hanno deliziato gli osservatori presenti sul campo amico Ad inizio ripresa poco dopo il fischio di inizio uno spunto di Alvarez permetteva a Burdisso di siglare il momentaneo doppio vantaggio e a questo punto si pensava che la contesa si potesse essere risolta a favore della Virtus ma la forza del Cengio spinta dal tifo incessante e aiutata da alcune decisioni arbitrali faceva sì che nell' arco di cinque minuti il Cengio al minuto 30 della ripresa e al minuto 35 raggiungesse con la doppietta di Seccafen l'insperato ma comunque meritato pareggio difficilmente preventivabile dopo i primi 45' minuti di gioco. Un pareggio che premia lo spirito di sacrificio e la determinazione di entrambe le squadre, capaci di lottare fino all' ultimo secondo senza mai mollare una guerra sportiva che si è conclusa senza vincitori né vinti ma che fa' mantenere immutati gli obiettivi dichiarati da entrambe le due squadre alla vigilia del campionato.
In Breve
domenica 07 dicembre
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Politica
Attualità
Attualità
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?