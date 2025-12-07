Sanremo Marathon nel vivo: partite 10 km, mezza e maratona (Foto e video)

Dopo l'antipasto di ieri, la Sanremo Marathon entra nel vivo con la partenza ufficiale prima della 10 km e in seguito della maratona e della mezza maratona.

Gli atleti iscritti alla 10 Km, la cui partenza è avvanuta pochi minuti prima delle altre gare, si sono diretti verso ponente lungo la pista ciclabile. Il tragitto prevede che al termine del lungomare di Ospedaletti gli atleti tornino indietro fino al giro di boa fissato all’altezza del sovrappasso presente al termine della passeggiata Imperatrice, rientrando quindi al campo di atletica dove è posto l’arrivo.

Le gare di maratona e mezza maratona sono partite invece dal campo di atletica di Pian di Poma, per poi immettersi sulla pista ciclabile in direzione levante fino al giro di boa, posizionato all’altezza dell’ex passaggio a livello di Arma di Taggia. Una volta rientrati a Sanremovia libera fino alla galleria presente al confine con Ospedaletti, dove è individuato il secondo giro di boa. I podisti rientreranno quindi all’interno del campo di atletica per l’ultimo giro di pista. La mezza maratona andrà a traguardo, mentre la maratona compirà un secondo giro di percorso. Previste per le 12:30 le premiazioni.

Molti i protagonisti annunciati: alla maratona parteciperà anche l’azzurra Catherine Bertone, atleta di livello con all’attivo la partecipazione alle Olimpiadi di Rio 2016. Sulla maratona vanta un personale di 2h28:34 (record mondiale master W45) stabilito a Berlino nel 2017.

Al via della mezza maratona atleti di livello come Giuseppe Carbone, Romualdo Pisano, Cristiano Salerno, Paola Noli (vincitrice della Sanremo Marathon 2023, prima italiana assoluta alla maratona di Sidney, terza alla maratona di Parma 2025), Alessia Basso e Blerina Bregu (terza alla Sanremo Half Marathon 2024).

Molti gli atleti locali al via della 10 Km tra i quali spiccano Alessandro Castagnino, Maurizio Ferratusco e Michele Chiefari.

(Foto di Erika Bonazinga)