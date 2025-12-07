Riviera Volley Sanremo, doppio successo nei recuperi: maschile risale in Serie C, femminile al comando della Prima Divisione

Dall’esito dei due recuperi, disputati entrambi venerdì 5 dicembre, emerge un quadro decisamente confortante in relazione all’attività delle prime squadre del Riviera Volley Sanremo.

La vittoria per 3 a 0 (19-25; 12-25; 11-25 i parziali) centrata in trasferta, a Chiavari, ai danni del Villaggio Volley, ha finito per restituire la necessaria serenità alla compagine maschile targata Grafiche Amadeo risalita, in virtù dei 3 punti conquistati, all’8° posto in classifica (pari-merito con VT Finale e Futura Avis Bertoni) nella classifica del campionato regionale di serie C.

Un gran bel balzo in avanti quello compiuto dal sestetto guidato da Rocco Dichio frutto di un lavoro svolto, con costanza e grande impegno, che ha consentito alla squadra di superare momenti che sembravano di difficile soluzione e di mostrarsi pronta e capace di portare a segno il colpo, nel momento più opportuno.

«La squadra ha fatto quello che serviva –ha sottolineato a fine partita il trainer del team sanremese, Rocco Dichio– la risposta del gruppo era la cosa che contava davvero: dopo la gara di Finale persa al tie-break non era scontato ripartire così. Invece, fuori casa, venerdì sera, i ragazzi hanno tenuto la barra dritta e hanno mostrato carattere. Adesso si volta pagina. Domenica prossima arriva Santa Sabina: serve continuità, lucidità e la stessa attitudine vista a Chiavari».

Discorso ancor più suggestivo quello che riguarda la formazione del Riviera Volley che, sotto il nome di Pesce Innamorato Sanremo guida, a punteggio pieno, la classifica del campionato interprovinciale femminile di Prima Divisione.

A proiettare in vetta, a quota 12 (tre punti in più di VT Finale e Albisola che hanno disputato una gara in più) il sestetto guidato da Nando Guadagnoli è stata la vittoria per 3 a 0 (25-16; 25-18; 25-17) centrata nel recupero di venerdì ai danni del VT Finale. Un successo, quello ottenuto di fronte al proprio pubblico da Andreis, Adamo, Lanteri e compagne che la dice lunga sulle reali possibilità di questa giovane ed intraprendente formazione cui si prospetta, alla ripresa, un doppio severo ravvicinato impegno. Venerdì 12 dicembre le giallonere ospiteranno al Mercato dei Fiori l’Albenga, mentre domenica 14 saranno di scena a Savona contro l’Albisola.

Notizie, informazioni, curiosità e tutto ciò che riguarda l’attività del Grafiche Amadeo Riviera Volley Sanremo vengono puntualmente pubblicate sul sito societario all’indirizzo: https://www.rivieravolleysanremo.it/

E’ possibile seguire l’attività del Riviera Volley Sanremo anche su Facebook all’indirizzo: https://www.facebook.com/rivieravolleysanremo.sede