Imperia avanti 1-0 sul campo della Sanremese, Djorkaeff: "Bel primo tempo della Sanremese, un derby è sempre un derby" (Video)

All'intervallo del derby tra Sanremese e Imperia la formazione ospite è avanti 1-0 con glo al 16' di Insolito. Una prima frazione durante la quale però la Sanremese si è fatta vedere propositiva, andando più volte vicina al gol del pareggio.

Tra i presenti sugli spalti anche Youri Djorkaeff, l'ex calciatore francese padre del calciatore biancazzurro Oan, che all'intervallo ha ripercorso il rpimo tempo e la prestazione del figlio durante la prima frazione :"Peccato per il gol preso praticamente sull'unico tiro subito nel primo tempo. La Sanremese ha giocato bene, anche se forse ha un po' sentito la pressione. Un derby è comunque un derby, però li ho visti in gamba, anche mio figlio Oan, che ha avuto un'occasione verso la fine. Speriamo che il secondo tempo vada meglio e che ci sia l'occasione di rifarsi".