Derby Sanremese–Imperia al via: tifo caldo ma nessuno scontro (Foto e video)

Il derby tra Sanremese e Imperia è iniziato da pochi minuti e allo stadio si respira un clima acceso ma assolutamente sereno. Le due tifoserie, arrivate in massa per sostenere le rispettive squadre, hanno dato vita a cori, battute e sfottò tipici della rivalità, senza però oltrepassare i limiti della sportività. Un dato importante: nessun episodio di tensione o scontro è stato registrato, né fuori né dentro l’impianto.

Il grande afflusso di pubblico è stato gestito senza difficoltà grazie al lavoro delle forze dell’ordine, presenti in modo discreto ma efficace. Gli ingressi sono stati ordinati e scorrevoli, segno di un’organizzazione ben curata e della collaborazione dei tifosi, che hanno raggiunto gli spalti con spirito disteso seppur acceso.

In tribuna presenti anche numerose autorità: il sindaco Alessandro Mager, l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni, diversi consiglieri comunali, l’assessore regionale Luca Lombardi e il senatore Gianni Berrino. Presenze che sottolineano l’importanza dell’evento per il territorio.

Si è parlato tanto della partita tra Sanremese e Imperia, ma ora la parola definitiva spetta al campo, per una partita che qui in provincia ha sempre un sapore diverso.