Calcio. Serie D, è il giorno del derby. Come ci arrivano Sanremese e Imperia? La parola ai mister

È la massima espressione del calcio provinciale, e non solo perchè sono le uniche due realtà presenti in Serie D: Sanremese-Imperia, anche oggi, è un derby che vale tanto, molto di più dei tre punti in palio per la classifica.

Imperia al decimo posto a quota 17, Sanremese tredicesima con 15 punti. I nerazzurri ci arrivano dopo tre successi consecutivi e una situazione societaria sempre molto complicata, mentre i matuziani sono reduci dalla vittoria sul campo del Derthona del quale hanno interrotto la striscia di tre vittorie di fila, e proveranno a ripetersi.

Fabio Fossati ne ha fatti parecchi di derby, ma per questo è alla sua prima assoluta:

"Sulla preparazione ad affrontare l'avversario non ho fatto nulla di diverso rispetto alle altre gare. Però lo percepisci dal clima che si respira nell'ambiente che è una partita diversa da tutte le altre: per Sanremo, per la Sanremese. Noi dovremo essere bravi a raccogliere tutta questa energia che si respira e fare leva anche sulle nostre certezze e su quello che vogliamo diventare per fare in modo di raccogliere punti. Lo vogliamo noi, lo vogliono loro, per questo sarà una partita difficile, sperando che possa essere una bella partita sotto tutti gli aspetti".

Giancarlo Riolfo, invece, è un veterano di questa sfida ormai classica:

"Un derby è sempre un derby. Ne ho fatti più da giocatore a Sanremo e più da allenatore a Imperia. E resta una partita a parte a prescindere dalla classifica che quest'anno vede entrambe le squadre in lotta per la salvezza. Le motivazioni vengono da sè, sia da una parte che dall'altra. Noi siamo ultra stimolati dai nostri tifosi. Saranno i dettagli e gli episodi che faranno la differenza e potranno decidere la partita".

Nella Sanremese squalificato Monticone e indisponibili Bregliano e Ceschin, nell'Imperia con l'apertura del mercato mercoledì è partito Ramires, a parte qualche acciacco sono a disposizione praticamente tutti. Fischio d'inizio alle 15, dirigerà l'incontro Lorenzo Spinelli di Cuneo, assistenti Paul Andrei Popescu di Alba-Bra e Andrea Felis di Torino.