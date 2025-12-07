Calcio, prima categoria: giusto pareggio (1-1) fra Ventimiglia e Golfodianese

Il Ventimiglia sperava nel sorpasso alla seconda posizione in classifica qualora avesse battuto , nello scontro diretto il GolfoDianese; ma alla fine, si deve accontentare del pareggio, obiettivamente giusto, fra due squadre che, soprattutto nel primo tempo, hanno dimostrato di valere le attuali posizioni in classifica.



Già in avvio, le due squadre si fronteggiano a viso aperto; e sono i granata, a presentarsi per primi dinanzi al portiere avversario Cacciò il quale al 3' deve respingere una conclusione sul primo palo di Madafferi. Al 17', rispondevano gli ospiti con un tiro rasoterra insidioso di Mrahi che finiva di poco sul fondo. Cacciò, parava senza problemi, al 21' un tiro di Cassini e al 23' era il palo esterno a salvarlo da un tiro direttamente da calcio d'angolo di Sparma. Dalla parte opposta, al 26', ,era tempestivo l'intervento sui piedi di Mrahi, del portiere debuttante ventimigliese Vieni ( classe 2026), che si metteva ancora in evidenza quando al 29' su tiro dello stesso Mrahi doveva intervenire alzando sopra la traversa la sua conclusione a rete. Era questo, il momento favorevole per gli ospiti che andavano a segno al 31' con Schievenin che metteva in rete a fil di palo un pallone non intercettato dal portiere. Il Ventimiglia, reagisce e al 37', Sparma viene affrontato fallosamente in area da Pozzato che lo mette giù: l'arbitro, nelle vicinanze, accorda il rigore ai frontalieri che l'esperto rigorista Addiego e attuale capocannoniere dei locali (con questo sono 9 le rete finora realizzate), trasforma a fil di palo. Il finale del tempo, è tutto di marca granata; che provavano a ribaltare il risultato: prima con un bel tiro di Sparma, imbeccato da un bel lancio in verticale di Biffi, al 40' che impegnava severamente Cacciò e poi, con Madafferi con il portiere che stavolta si rifugiava deviando in corner.



Le due formazioni che nel corso della prima frazione di gioco non si erano risparmiate, nella ripresa accusavano la stanchezza e così, la gara scadeva di tono. Tuttavia, c'erano da annotare ancora alcune occasioni come al 14', con il tiro di Dedja deviato in corner da Vieni; mentre da parte dei padroni di casa, un tiro di Lodovici al 24', fuori di poco e nei minuti finali, al 43' con il portiere ospite Cacciò che interveniva fuori dalla propria area di rigore su Gambacorta lanciato a rete. Il risultato pertanto non cambiava e le due squadre, si dividevano la posta in palio mantenendo perciò le loro attuali posizioni in classifica. Il Ventimiglia, dovrà però guardarsi alle spalle, poichè, il Dego, prossimo avversario dei frontalieri, è a un solo punto di distanza; si confida però della qualità dei granata che finora in trasferta hanno sempre ben figurato non avendo, tra l'altro perso alcuna partita.



Queste le formazioni



VENTIMIGLIA: Vieni, Biffi, Ierace, Bastita, Addiego, Cassini, Madafferi, Ala, Gambacorta, Sparma, Lodovici. Allenatore: Oneglio. Sono subentrati: Rotella, Bertone, Aretuso, Romeo.



GOLFODIANESE: Cacciò, Avignone, Bertoli, Pozzato, Zanchi, Favale, Schievenin, Robotti R.,Dedja, Ansaldo, Mrahi. Allenatore: C.T. Sono subentrati: Guastamacchia,Tinkiano. Folco.



Arbitro: Filippo Gorlero di Imperia.

Note: questa di oggi, era l'ultima partita sul campo in erba; infatti sabato prossimo 14 dicembre alla presenza di autorità comunali e sportive, verrà inaugurato alle ore 11 il nuovo campo in sintetico adiacente all'attuale dove verranno svolte le successive gare per la stagione in corso.