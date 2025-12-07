Calcio, Ospedaletti spreca e colpisce due traverse: il Quiliano&Valleggia vince 2-0

Un Ospedaletti dominante ma sfortunato esce sconfitto dalla sfida contro il Quiliano&Valleggia dopo una gara con tante occasioni create e, soprattutto, con due traverse colpite all’attivo.

La prima occasione del match è di marca orange: Calderone serve Zito, che calcia da fuori area, ma Ghizzardi para. Ci prova ancora l’Ospedaletti con El Kamli, che tenta la rete di tacco su cross di Saih: il portiere avversario è attento e respinge. Il classe 2008 Turrini, titolare dal primo minuto, prova la conclusione al volo, ma la palla sorvola la traversa. Ancora pericoloso l’asse Calderone-Zito: il numero 10 orange va al tiro dall’interno dell’area, ma Ghizzardi risponde presente. Il portiere dei padroni di casa è tra i protagonisti del primo tempo e si oppone anche a un insidioso calcio di punizione di Zito. Sul fronte opposto, si mette in luce anche Bazzoli: prima para una punizione velenosa di Mata a fil di palo, poi esce con sicurezza sul corner successivo. Poco dopo, nuovo calcio di punizione per Zito: la traiettoria è perfetta, ma Ghizzardi si supera ancora.

A inizio ripresa arriva il vantaggio dei padroni di casa: su un lungo rinvio dalla difesa, la palla arriva ad Andreazza che supera Bazzoli in uscita e firma l’1-0. L’Ospedaletti non si arrende: Zito sfiora il gol di testa su cross di El Kamli, ma la palla esce di poco. Grandissima occasione per Turrini: servito in area da Rotolo, il classe 2008 calcia a botta sicura, Ghizzardi para, ma sulla ribattuta il giovane orange colpisce in pieno la traversa. Nel finale, l’Ospedaletti si sbilancia alla ricerca del pari, ma in pieno recupero i padroni di casa ripartono in contropiede e Greco sigla il 2-0. C’è ancora tempo per la seconda traversa orange della giornata: la colpisce Zito con una conclusione sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da El Kamli.

La fortuna non assiste un Ospedaletti propositivo e la formazione di mister Fabio Luccisano esce a mani vuote dalla sfida contro il Quiliano&Valleggia.

Quiliano&Valleggia - Ospedaletti 2-0

Marcatori: 49’ Andreazza, 90’+2 Greco

LE FORMAZIONI

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Bacciarelli, 3 Cordì, 4 Barbagallo (65’ 14 Rotolo), 5 Cianci, 6 Saih (63’ 17 Salmaso), 7 Turrini (82’ 16 Sartori), 8 Molinari (57’ 13 Russo), 9 Calderone (57’ 18 Alemanno), 10 Zito, 11 El Kamli I.

A disposizione: 12 Gallo, 15 Pallanca, 19 Santarsiero, 20 Rosso

Allenatore: Fabio Luccisano

Quiliano&Valleggia: 1 Ghizzardi, 2 Morchio (33’ 14 Fontana), 3 Cestelli, 4 Sadiku, 5 Donna, 6 Mata K., 7 Bianco (55’ 15 Greco), 8 Olivieri, 9 Andreazza, 10 Mata E. (72’ 16 Galletti), 11 Mencacci (53’ 18 Tavarone)

A disposizione: 12 Quaranta, 13 Arrais, 17 Fabbretti, 20 Grippo

Allenatore: Gianluca Molinaro

Arbitro: Gabriele Semeria (Imperia)

Ammoniti: Zito, Cordì, Mata K., Mencacci, Andreazza, Cestelli, Greco