Calcio, Taggia. Fiuzzi si dimette, squadra affidata a Luca Baracco

E' arrivata al termine l'esperienza di Luca Fiuzzi sulla panchina del Taggia. La squadra giallorossa è stata momentaneamente affidata a Luca Baracco, dopo le dimissioni irrevocabili presentate dal tecnico.

Il comunicato

Il direttivo dello Sporting Taggia Sanremo prende atto con profondo rispetto delle dimissioni irrevocabili di Luca Fiuzzi, che ha deciso di interrompere il suo percorso con la nostra società.

In questi anni, il Mister è stato una figura fondamentale per il nostro club. Prima come giocatore e successivamente come allenatore, ha rappresentato una vera e propria bandiera del Taggia, oggi Sporting Taggia Sanremo. La sua dedizione, il suo impegno e la sua passione hanno segnato un’era nella nostra storia, lasciando un segno indelebile non solo nei risultati sportivi, ma soprattutto nell’affetto che ha saputo conquistare tra i dirigenti, i giocatori e i tifosi.

Vogliamo esprimere un sincero e sentito ringraziamento a Luca Fiuzzi per quanto ha dato al nostro club, per l’amore con cui ha vissuto ogni singolo momento di questa avventura. La sua figura sarà sempre legata a noi, non solo per i successi sportivi, ma anche per l’incredibile valore umano che ha saputo trasmettere a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di lavorare con lui.

Con il massimo affetto, auguriamo a Luca un futuro ricco di soddisfazioni e successi, certo che la sua passione ed il suo spirito resteranno sempre parte della nostra storia.

Si coglie l’occasione per comunicare che la squadra è temporaneamente affidata a Luca Baracco, che ben conosce il gruppo e la filosofia di gioco.