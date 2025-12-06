Basket, il Bvc Sanremo lotta fino all’ultimo ma cede al Pegli 88-79

Divisione Regionale 1 – undicesima giornata

Pegli - Bvc Sanremo E.On. 88-79 (22-18, 23-20, 20-19, 23-22)

Pegli: Nicoletti 19, Nsesih 7, De Natale 24, Bruzzone 11, Mozzone 5, Schiano Moriello 4, Stagnitto 4, Vagnati 5, Facco 8, Moriconi 1, Giannone, Rebaudo. Coach: A. Conforti.

Bvc Sanremo E.On: Tacconi 20, Vivo 14, Deda 17, Gagna 27, Lupi, Cascià, Lartsenko 1. Coach: Andrea Berardi.

Un ottimo Bvc Sanremo, rigenerato nelle ultime uscite dal rientro del playmaker Erik Vivo, ha venduto cara la pelle sul parquet del Pegli, compagine d’alta classifica e tra le migliori del campionato. La partita si è svolta all’insegna dell’equilibrio, come si evince dai parziali dei quattro periodi. Purtroppo sull’ennesima sconfitta hanno avuto un peso rilevante le assenze dell’indisponibile Paraschivu e degli infortunati Nicomedi e Pistola.

Il coach Andrea Berardi: “Ancora una volta eravamo incompleti, ma preferisco evidenziare i notevoli miglioramenti che stiamo facendo gara dopo gara. Dobbiamo guardare con fiducia al proseguimento del campionato”.

