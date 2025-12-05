Sanremo Marathon 2025, oltre 3.000 atleti provenienti da 35 nazioni al via nel weekend

Tutto pronto per il weekend della Sanremo Marathon, che vedrà alla partenza delle varie gare più di 3.000 atleti in rappresentanza di 35 nazioni. Si partirà domani con le prime due competizioni in programma ad Ospedaletti, per proseguire domenica mattina a Sanremo con maratona, mezza maratona e 10 km.

Di seguito il PROGRAMMA completo:

Sabato 6 dicembre 2025 – Pista ciclabile Ospedaletti

Ore 13: Ospedaletti Run 5K

Ore 14: Family Run 2,5K

Ore 15: Premiazioni

Domenica 7 dicembre 2025 – Campo di atletica Sanremo

Ore 8:50: Sanremo 10K

Ore 9: Sanremo Marathon e Sanremo Half Marathon

Ore 12:30: Premiazioni



RITIRO PETTORALI - PACCHI GARA

Venerdì 5 dicembre, presso La Piccola nell’ex scalo merci in Via XX Settembre ad Ospedaletti, dalle ore 14:30 alle 18:30.

Sabato 6 dicembre, presso La Piccola nell’ex scalo merci in Via XX Settembre ad Ospedaletti, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 14:30 alle 18:30.

Domenica 7 dicembre, presso il campo di atletica a Pian di Poma di Sanremo, ritiro pettorali e pacchi gara.

PERCORSI

Il tracciato, in seguito all’interruzione del ponte alla foce del torrente Argentina tra Arma di Taggia e Riva Ligure, ha subito necessariamente una modifica rispetto agli anni scorsi. Una decisione quindi inevitabile dovuta a cause di forza maggiore.

Le gare di maratona e mezza maratona, dopo il via dal campo di atletica di Pian di Poma, si immetteranno sulla pista ciclabile e si dirigeranno verso levante fino al giro di boa che sarà posizionato all’altezza dell’ex passaggio a livello di Arma di Taggia. Una volta rientrati a Sanremo si proseguirà fino alla galleria presente al confine con Ospedaletti, dove sarà individuato il secondo giro di boa. I podisti rientreranno quindi all’interno del campo di atletica per l’ultimo giro di pista. La mezza maratona andrà a traguardo, mentre la maratona compirà un secondo giro di percorso.

Gli atleti iscritti alla 10 Km, la cui partenza è prevista pochi minuti prima delle altre gare, si dirigeranno invece subito verso ponente lungo la pista ciclabile. Al termine del lungomare di Ospedaletti torneranno indietro fino al giro di boa fissato all’altezza del sovrappasso presente al termine della passeggiata Imperatrice, rientrando quindi al campo di atletica dove sarà posto l’arrivo.

Le gare di Ospedaletti si svolgeranno interamente sul lungomare. La parte tecnica della Sanremo Marathon è curata dalla Pro San Pietro Sanremo.

Molti i PROTAGONISTI annunciati, per una sfida tecnica che si preannuncia di grande interesse.

Alla maratona parteciperà anche l’azzurra Catherine Bertone, atleta di livello con all’attivo la partecipazione alle Olimpiadi di Rio 2016. Sulla maratona vanta un personale di 2h28:34 (record mondiale master W45) stabilito a Berlino nel 2017.

Al via della mezza maratona atleti di livello come Giuseppe Carbone, Romualdo Pisano, Cristiano Salerno, Paola Noli (vincitrice della Sanremo Marathon 2023, prima italiana assoluta alla maratona di Sidney, terza alla maratona di Parma 2025), Alessia Basso e Blerina Bregu (terza alla Sanremo Half Marathon 2024).

Molti gli atleti locali al via della 10 Km tra i quali spiccano Alessandro Castagnino, Maurizio Ferratusco e Michele Chiefari.

Alla 5 Km di Ospedaletti parteciperà anche un atleta speciale: Yannick Gain, un ragazzo autistico per cui la corsa è diventata un momento di libertà, socialità e crescita personale. Negli ultimi mesi ha partecipato a diverse gare, correndo i 5 Km a ritmi davvero ottimi (3:20–3:30/km). Ad accompagnarlo lungo il percorso sarà l’atleta locale Daniele Carlini.

SERVIZIO PACER

Come ogni anno gli esperti atleti della squadra pacer aiuteranno i runner a raggiungere il loro obiettivo, quest’anno oltre alla maratona anche nella mezza maratona, mantenendo un’andatura regolare, adattando lo sforzo in base al dislivello, così come nei tratti in galleria dove il segnale gps verrà perso.

Maratona: a partire da 3h00’ fino a 4h45’ dallo sparo.

Mezza maratona: a partire da 1h30’ fino a 2h00’ dallo sparo.

SOCIAL REALITY

Anche quest'anno sono state tantissime le candidature al format, che ha permesso ai quattro protagonisti prescelti di vivere, seguiti da uno staff di professionisti, il percorso di avvicinamento alle gare.

Di seguito i loro nomi e la gara alla quale parteciperanno:

Elisa Bronda - maratona

Romualdo Pisano - mezza maratona

Cristiana Devalle – 10 Km

Elisa Ponzo - 10 Km

Lo staff che ha seguito gli atleti è stato composto da:

Roberto Giacopelli – coach allenatore, seguo podisti con programmi personalizzati e dedicati alla loro "gara-obiettivo". Nel contempo oltre che allenare prosegue il percorso di crescita personale con corsi e confronti con altri tecnici al fine di migliorare sempre nell'interesse degli atleti”.

Cesare Zanotto - mental coach specializzato nella performance sportiva di atleti professionisti e adolescenti. Collabora con squadre, aziende e individualmente con atleti di diversi sport tra cui atletica, calcio, basket, tennis, volley, ginnastica ritmica, ginnastica artistica.

Chiara Roncallo - biologa nutrizionista, fa parte del team NUTRIMEDISPORT guidato da Stefano Beschi. Ha conseguito la Laurea Triennale in Scienze Biologiche all'Università di Pavia e, successivamente, la Laurea Magistrale in Alimentazione e Nutrizione Umana all'Università di Milano. Nel 2024 ha ottenuto l'abilitazione come Biologa Nutrizionista all'Università di Pavia e si è diplomata come Esperta di Nutrizione Sportiva alla scuola SANIS.

CURIOSITA’

Quest’anno le gare di Sanremo saranno precedute, sia sabato sia domenica, da un riscaldamento speciale guidato da Sarah Giomi, ultramaratoneta di livello internazionale, psicologa e coach di respiro Inspire Academy. Un’occasione unica per preparare corpo e mente con esercizi di respiro funzionale, mobilità, attivazione e tecnica di corsa. Domenica con Sarah ci sarà anche Leonardo Pelagotti, ex ginnasta della Nazionale e tra i maggiori esperti di respirazione consapevole e fondatore di Inspire Potential Italia - Leonardo Pelagotti, istruttore certificato Wim Hof Method® e Master Trainer Oxygen Advantage. Leonardo correrà la 21 km competitiva respirando solo dal naso, con la bocca nastrata, per sensibilizzare gli atleti sull’importanza del respiro funzionale nelle performance di endurance. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti.

La medaglia ufficiale della Sanremo Marathon 2025, sempre legata al territorio e ormai divenuta anche un oggetto da collezione, è dedicata ad uno dei simboli della città: la famosa statua della Primavera. Questa edizione avrà infatti lo slogan “La Primavera corre a Sanremo”.

Il Comitato Organizzatore della Sanremo Marathon desidera rivolgere un ringraziamento speciale ai partners istituzionali: Ministero del turismo, Ministero per lo sport e i giovani, Regione Liguria, Comuni di Sanremo, Ospedaletti, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Casinò di Sanremo, Coni, Fidal, Cycling Riviera, Amaie Energia e Servizi. Diamond Partner: E-ON. Gold Partners: The Club. Official Tecnical Partners 42K Running, +watt, Grandiauto. Official Media Partner: Fondazione La Stampa – Specchio dei Tempi. Silver Partner: Diemme Fiori, Acqua Santa Vittoria, Costa Ligure, Wonder Travel. Bronze Partner: B&B Fiori, Flor Coop, Promo & Graphics, Armax. Partner Events: Monaco Run, Run for the Whales, 10 Km Prom’Classic. Un ringraziamento anche alle forze dell’ordine, alle pubbliche assistenze, alla protezione civile, e a tutti i volontari che lavoreranno sul percorso per garantir e la sicurezza dei partecipanti.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale www.sanremomarathon.it, dove sono presenti tutti i dettagli logistici e le convenzioni alberghiere, e sui social ufficiali (Instagram e Facebook) della manifestazione.