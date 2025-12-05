Pallamano, fine settimana in trasferta per l'under 15 e la seniores maschile dell'Abc Bordighera (Foto)

Due formazioni dell'Abc Bordighera scendono in campo questo fine settimana.

Domani alle 14 l'under 15 andrà in trasferta ad Antibes dove dovrà affrontare i pari età dell'Handball Antibes. "Dopo il pareggio 34/34 di sabato scorso contro il Monaco i giovani leoncini biancorossi cercheranno di tornare alla vittoria" - dice l'Abc Bordighera.

"C'è un po' di rammarico per il pareggio perché la vittoria era alla nostra portata" - commenta l'allenatrice Stefania Conte - "Per tutto l'incontro i ragazzi sono stati sempre avanti e solo nei minuti finali i nostri avversari sono riusciti a pareggiare. Comunque oltre al risultato possiamo dire di essere soddisfatti del percorso fatto fino a questo punto della stagione: 2 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta per una squadra che si è appena affacciata a questa categoria sono un ottimo bottino".

Andrà in trasferta anche per la Seniores maschile che sarà impegnata nel campionato di prima divisione. L'avversario di turno sarà il Villefranche, città gemellata con Bordighera, che al momento è seconda in classifica. Fischio d'inizio alle 18.30 nella palestra "Les Glacis" a Villefranche. "L'ultima sconfitta 34/32 col Mentone, primo in classifica, pesa parecchio, visto l'andamento della partita che, come era già successo in altre occasioni, ci ha visto lottare punto a punto con gli avversari per poi farci sfuggire la vittoria sicuramente per i nostri errori ma in diverse occasioni per decisioni arbitrali discutibili" - afferma l'Abc Bordighera - "Comunque questo non deve diventare un alibi, siamo convinti di avere a disposizione un'ottima rosa di giocatori che quando riesce ad esprimersi fa vedere un'ottima pallamano, ora cercheremo di dare continuità al nostro gioco per poter raggiungere gli obbiettivi che сi meritiamo".