San Lorenzo al Mare: tutto pronto per la premiazione CSAIn Tourism Cup 2025

L’ente di promozione sportiva CSAIn annuncia la cerimonia di premiazione della CSAIn Tourism Cup 2025, un evento che celebra una stagione di ciclismo e turismo attivo, in programma domenica 21 dicembre alle ore 16:30 presso il Teatro dell’Alberto di San Lorenzo al Mare.

La Tourism Cup è un gioco a tappe nazionale ideato da CSAIn che unisce la passione per il ciclismo alla valorizzazione dei territori ospitanti. Ogni prova è pensata per offrire non solo percorsi sportivi avvincenti, ma anche esperienze culturali e turistiche, con itinerari che attraversano paesaggi suggestivi e borghi ricchi di storia e tradizioni. L’iniziativa rientra nel progetto nazionale “Bici in Comune”, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani con il supporto del Dipartimento per lo Sport, Sport e Salute e ANCI. Il Comune di San Lorenzo al Mare, vincitore del bando, ha coinvolto Cipressa, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Blu di Mare – Circolo Parasio e Eureka coop. soc. per dare vita a un progetto che promuove mobilità sostenibile, turismo attivo e inclusione sociale.

Durante la cerimonia verranno consegnati i riconoscimenti ai protagonisti della stagione: la Classifica Assoluta della CSAIn Tourism Cup 2025, gli Atleti Finisher che hanno completato tutte le prove, i Campioni Regionali di Cicloturismo e la Società Campione Regionale di Cicloturismo.

La premiazione sarà anche l’occasione per presentare le prime novità della CSAIn Tourism Cup 2026. Verranno annunciati i nuovi Punti Tappa, selezionati per la loro bellezza paesaggistica e la capacità di valorizzare cultura e tradizioni locali. Le nuove tappe offriranno itinerari panoramici inediti tra costa e borghi dell’entroterra, percorsi diversificati adatti a cicloturisti di ogni livello e una crescente attenzione al turismo lento e sostenibile.

La cerimonia sarà arricchita dall’annuncio delle randonnée 2026. La Randonnée “Dal Mare alle Alpi”, prova del campionato nazionale Master Audax, partirà e arriverà da San Lorenzo al Mare, unendo Riviera e montagne in un percorso che esalta la varietà paesaggistica ligure e alpina. La Randonnée Gravel “Giro delle Terre Brigasche”, prova del campionato nazionale Gran Gravel, prenderà invece il via da Colle Melosa, nel cuore dell’Alta Valle Argentina, proponendo un affascinante anello gravel tra sterrati tecnici, ambienti selvaggi e panorami d’alta quota.

Il pomeriggio vedrà anche la presentazione ufficiale della CSAIn Kid Cup, il nuovo progetto dedicato ai più giovani, con attività formative e inclusive per avvicinare bambini e ragazzi al cicloturismo. Inoltre, ogni sabato pomeriggio, la ciclabile della Riviera dei Fiori ospiterà la scuola di bici e mountain bike, un’iniziativa pensata per trasmettere valori di sport, divertimento e rispetto per l’ambiente.

La Premiazione CSAIn Tourism Cup 2025 non sarà soltanto un momento di riconoscimento sportivo, ma anche un’occasione per celebrare il territorio ligure e l’impegno di CSAIn nel promuovere il cicloturismo come esperienza di crescita, inclusione e scoperta.