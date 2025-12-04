Rally Ronde Valli Imperiesi: successo di sport, sicurezza e solidarietà con la partecipazione della Polizia Penitenziaria

Si è conclusa con grande successo l’ultima edizione della Rally Ronde Valli Imperiesi, manifestazione che ancora una volta ha saputo coniugare passione per i motori, impegno per la sicurezza e forte presenza istituzionale. Tra i protagonisti anche la Polizia Penitenziaria, invitata dalla scuderia Imperia Corse: un gesto particolarmente apprezzato dal segretario dell’USPP, Alessandro Scian, che ha espresso profonda gratitudine per l’attenzione riservata al Corpo: «Ringrazio di cuore la scuderia Imperia Corse per aver voluto la Polizia Penitenziaria all’interno di un evento motoristico così importante per il territorio. La collaborazione è stata impeccabile e il risultato, sotto gli occhi di tutti, è stato un successo straordinario.»

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche al direttore di gara, che ha voluto la Polizia Penitenziaria nello staff degli apripista. Per l'occasione il Corpo ha schierato una Subaru Impreza WRX STI del 2001 del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti: un mezzo che ha catturato l’attenzione degli appassionati, suscitando curiosità ed entusiasmo. Fondamentale anche il contributo di Espansione Eventi, guidata da Paola Savella e dal figlio Filippo, che ha accolto la Polizia Penitenziaria nell’area Expo ex Salso. Grazie alla collaborazione dei Comandanti di Reparto delle case circondariali di Imperia e Sanremo è stato realizzato un informativo stand istituzionale, capace di avvicinare il pubblico al lavoro quotidiano degli agenti.

Il personale dei due istituti ha illustrato attività, mezzi e strumenti utilizzati all’interno delle strutture penitenziarie, mostrando anche una vetrina di oggetti non consentiti – tra cui armi rudimentali improprie – sequestrati durante le attività di contrasto. Un’esposizione che ha suscitato grande interesse e che ha permesso ai visitatori di comprendere meglio la complessità e l’importanza del lavoro svolto dal Corpo. Allo stand è stata inoltre promossa una raccolta fondi solidale, il cui intero ricavato verrà donato al reparto pediatrico dell’Ospedale Gaslini di Imperia. Un gesto concreto che conferma il legame tra manifestazioni sportive, istituzioni e attenzione verso la comunità.

«Questa iniziativa – ha concluso Scian – ha evidenziato ancora una volta la professionalità e il cuore dei nostri agenti. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito: la scuderia, gli organizzatori, lo staff dell’Expo e il personale delle nostre sedi. È stato un magnifico esempio di collaborazione tra istituzioni, territorio e solidarietà.» L’edizione appena conclusa del Rally Ronde Valli Imperiesi si conferma così un evento capace non solo di celebrare il mondo dei motori, ma anche di valorizzare il ruolo della Polizia Penitenziaria, sempre al servizio della comunità con professionalità, dedizione e spirito di solidarietà.