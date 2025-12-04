Ginnastica: da Arma di Taggia ad un’amicizia mondiale: Lucilla e Dorotea sul tetto del cerchio aereo

Un sogno nato tra i banchi dell’asilo e diventato realtà sui palchi più importanti d’Italia e del mondo. Lucilla (10 anni) e Dorotea (9 anni), amiche inseparabili fin da piccolissime, hanno trasformato la loro passione in un’impresa straordinaria, conquistando il titolo di Campionesse Mondiali di Cerchio Aereo Double U10 al Pole & Aerial World Cup by U.N.A., svoltosi recentemente a Bologna.

Il loro percorso inizia circa due anni fa, quando decidono di avvicinarsi insieme al cerchio aereo, una disciplina che unisce forza, eleganza, coordinazione e fiducia reciproca. Sin dai primi allenamenti l’intesa è immediata e speciale: la crescita atletica è rapida, così come la maturità artistica delle due giovani atlete. Ad aprile arriva il primo grande traguardo: la vittoria alla Suspension Aerial Art Contest di Sarzana (SP), competizione valida per la qualificazione ai Campionati Nazionali. A luglio, a Roma, durante il Campionato Nazionale IPAC Pole & Aerial Art, Lucilla e Dorotea si laureano Campionesse Italiane Cerchio Aereo Double U10, confermando tutto il loro talento.

Ma la favola non si ferma qui. Grazie a questo successo accedono al Campionato Mondiale di Bologna, dove, davanti a giudici internazionali e un pubblico gremito, salgono ancora una volta sul gradino più alto del podio, diventando ufficialmente Campionesse del Mondo nella loro categoria. Dietro a questo straordinario risultato c’è il lavoro appassionato della loro insegnante Monica Vallini, della palestra di arti aeree OCIO Art Studio di Arma di Taggia (IM), che ha saputo guidarle con competenza e sensibilità. Fondamentale anche il supporto delle famiglie e del team che le accompagna in ogni dettaglio: il dressmaker Stefano, le make-up artist Monica e Alice, e lo sponsor Simone, che hanno contribuito a rendere ogni esibizione perfetta.

Oggi Lucilla e Dorotea non si fermano: sono già tornate ad allenarsi con lo stesso entusiasmo di sempre, pronte per le prossime esibizioni e nuove sfide. La loro non è solo una storia di sport e successi, ma soprattutto il racconto di un’amicizia autentica che, sospesa nell’aria, è diventata davvero mondiale.