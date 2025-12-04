Calcio. Virtus Sanremese, vittoria sofferta e in extremis contro il Quiliano&Valleggia

Nonostante il maltempo che ha flagellato il campo di Pian di Poma con vento e pioggia, la Virtus Sanremese ha conquistato una vittoria preziosa e sofferta contro il Quiliano&Valleggia, mantenendo intatto il vantaggio sulle dirette inseguitrici. Una partita intensa e ricca di emozioni, che ha visto i biancazzurri ribaltare più volte la situazione fino al gol decisivo in pieno recupero.

Il match si è aperto con un colpo a sorpresa: al 3’ gli ospiti hanno trovato il vantaggio, ammutolendo i tifosi locali e galvanizzando i propri sostenitori. La Virtus, colpita a freddo, ha faticato a ritrovare il ritmo ma allo scadere del primo tempo Ventre ha firmato il pareggio con una conclusione precisa che ha riacceso le speranze.

La ripresa ha riproposto lo stesso copione: al 3’ il Quiliano si è riportato avanti, lasciando presagire una giornata storta per i matuziani. Ma lo spirito della squadra ha prevalso e al 51’ Castaldo, sugli sviluppi di un calcio piazzato, ha riportato la gara in equilibrio. Da quel momento la Virtus ha assediato la porta avversaria, colpendo un palo e una traversa, vedendosi annullare due reti e negare un rigore apparso netto.

Quando ormai sembrava inevitabile la divisione della posta, al 93’ Martelli ha trovato la giocata decisiva: un tiro dalla lunga distanza, deviato leggermente da un difensore, si è insaccato alle spalle del portiere per il definitivo 3-2.

Una vittoria legittima e meritata, frutto di qualità e dedizione, che conferma la Virtus Sanremese al comando della classifica, ma meriti vanno riconosciuti anche al Quiliano&Valleggia, capace di mettere in difficoltà la capolista con buone trame e individualità di valore.