Sanremese pronta per il derby: Masu "Può essere un crocevia, i nostri tesserati arriveranno alla partita con tutti i rimborsi versati"

La classifica non è ancora quella attesa alla vigilia della stagione, ma la brillante prestazione di Tortona, accompagnata dal successo per 2-0 sulla squadra di mister Buttu, sta permettendo alla Sanremese di approcciare con piena fiducia una delle partite più attese dell'intero campionato. La situazione dell'Imperia non dev'essere causa di distrazione per i matuziani, seppur il presidente Alessandro Masu abbia tratto diversi spunti di riflessione sul momento che sta attraversando il maggior torneo dilettantistico nazionale.

Presidente, contro il Derthona è arrivato un successo netto e meritato: "Abbiamo chiuso con sette giovani in campo e superare un avversario che veniva da tre vittorie consecutive non era affatto scontato. Ci spiace dover affrontare il derby ancora una volta in piena emergenza: tra gli infortuni e la squalifica di Monticone avremo 11 "over" contati, con la panchina composta esclusivamente da "under", ma faremo il possibile per rendere felici i nostri tifosi. Oltre al prestigio della "classica" ci sono da tenere in considerazione anche le dinamiche della classifica: vincere ci permetterebbe di assestarci a metà graduatoria, spalancandoci le porte verso un torneo più sereno, in caso contrario rimarremmo ancorati alla zona bassa".

Che aria si respira dentro il club dopo gli scossoni degli ultimi mesi?"Ci siamo tolti un bel po' di macigni dall'interno della società, seppur determinate scelte compiute in estate abbiano pesato in termini economici in modo rilevante. Nonostante questo, tra ieri e oggi, quanto dovuto a staff e giocatori è stato saldato e nessuno di loro avanzerà un euro nei nostri confronti. Era il messaggio giusto da dare a tutto l'ambiente, nonostante mi sia trovato in un momento di difficoltà dopo il mancato mantenimento di alcune promesse che erano state fatte al sottoscritto. Dopo il Vado a livello di investimenti ci siamo noi, per questo motivo dovremo fare il possibile per migliorare la classifica. Davanti ci siamo rinforzati, mentre mister Fossati si sta confermando, come da aspettative, un tecnico di assoluta caratura".

Al netto della situazione dell'Imperia, la Serie D continua a vivere una situazione complessa: "Per avere dei campionati 'normaliì sarebbe sufficiente alzare le fideiussioni bancarie e il livello delle garanzie richieste dalla Lega Nazionale Dilettanti. Inoltre tutte le società dovrebbero presentare i pagamenti reali, fino a dicembre, dei propri tesserati, evitando situazioni grottesche. In sintesi è necessario tutelare le società che investono con serietà e affidabilità. Sull'Imperia in particolare non sento di espormi: dai giornali ho appreso la situazione di difficoltà dei nerazzurri e della Novaromentin. Molte società hanno problemi e la cosa brutta è che puntualmente i tornei vengono falsati, tra punti tolti, turni di campionato che saltano e squalifiche che slittano".