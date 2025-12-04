Basket. Shooting day professionale in un set fotografico per l’Olimpia (Foto)

Per il secondo anno consecutivo tutti gli atleti della società di pallacanestro di Arma Taggia e Sanremo sono stati protagonisti di uno shooting day professionale in un set fotografico particolarmente suggestivo.

Lo showroom di Divani&Divani in Corso Marconi a Sanremo, infatti, ha ospitato circa 60 “olive furiose”, dai pulcini agli Under 15, regalando la possibilità di scattare immagini con sedute, sfondi e pose di forte impatto visivo, anche grazie alle magistrali capacità di un fotografo professionista come Simone Bonfiglio.

Il risultato sarà presto svelato ma abbiamo la possibilità di mostrare alcune immagini del backstage.

Piccoli e grandi hanno potuto apprezzare l’estrema comodità dei divani e delle poltrone, nonché toccare con mano l’elevata qualità di questi prodotti. Le battute possono sprecarsi, ma dopo tanta preparazione atletica, allenamenti e partite al cardiopalmo, abbandonarsi al comfort è un doveroso diritto.