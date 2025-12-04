Sanremo: domani pomeriggio in comune al via il corso di educazione animalista

Sanremo si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento culturale e formativo nell’ambito dell’Anno Accademico 2025-2026. Domani alle 16, nella suggestiva cornice della Sala degli Specchi presso il Comune, prenderà il via il corso di educazione animalista tenuto dal dott. Elio Bossi, medico veterinario e presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Imperia.

La lezione introduttiva sarà dedicata al tema del benessere animale, un argomento di grande attualità che verrà affrontato con un excursus approfondito sulle dinamiche che regolano la relazione tra uomo e animale. Il dott. Bossi metterà in evidenza come questo rapporto, radicato nella storia e nelle culture di ogni epoca, abbia conosciuto evoluzioni e trasformazioni, assumendo significati diversi a seconda dei contesti sociali e valoriali.

L’incontro si preannuncia come un momento di grande interesse, capace di stimolare riflessioni e confronti non solo sul piano scientifico, ma anche su quello etico e culturale. La trattazione offrirà spunti preziosi per comprendere meglio il ruolo degli animali nella nostra società e l’importanza di garantire loro condizioni di vita rispettose e dignitose.