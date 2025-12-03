Pallavolo: weekend intenso per il Volley Team Arma Taggia tra vittorie, battaglie e crescita

Altro fine settimana ricco di emozioni per il Volley Team Arma Taggia, impegnato su più fronti con le proprie formazioni giovanili e di categoria. A inaugurare il weekend sono stati i giovani dell’Under 13 mista CSI, guidati da Fabrizia Fontanesi, che nella palestra di Levà hanno affrontato i pari età della Mazzucchelli. Nonostante un’ora di gioco combattuto e tanta determinazione, i “novelli” di casa hanno dovuto arrendersi con un 0-3 che però lascia intravedere buoni margini di crescita.

In serata riflettori puntati sulla Corradini di Luca Ferrari, con Pietro Ravoncoli come secondo allenatore in Serie D. Le ragazze, impegnate al palazzetto di Imperia, hanno messo in campo una prestazione convincente, imponendosi con un netto 3-0 (22-15-22 i parziali). «Ci sono alcuni aspetti su cui migliorare e altri sui quali lavorare maggiormente, ma questa vittoria ci permette di risalire in classifica e ne siamo soddisfatti», commenta la dirigenza del Volley Team.

Domenica amara invece per l’Under 18 di Pietro Ravoncoli (affiancato da Lorenzo Gallina), impegnata al mercato dei fiori. Le armesi sono partite sottotono, cedendo i primi due set (20-25, 19-25), ma hanno avuto la forza di reagire e riportare il match in equilibrio vincendo terzo e quarto set (25-14, 25-18), complice anche l’infortunio di un’avversaria. Nel tie-break, però, le padrone di casa hanno preso il largo, chiudendo 15-9 e lasciando al Volley Team solo una parte del bottino in palio dopo quasi due ore di gioco.

Sempre domenica, impegno anche per le più piccole di Fabrizia Fontanesi, protagoniste del concentramento di Villa Cittera: una mattinata all’insegna di gioco, divertimento e condivisione con compagne e avversarie. Il club dà ora appuntamento ai prossimi impegni in calendario: sabato l’Under 18 tornerà in campo, mentre domenica sarà il turno dell’Under 16. La società coglie l’occasione per ringraziare tutti gli sponsor che continuano a supportare con entusiasmo la stagione sportiva.