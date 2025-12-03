La Virtus Sanremese saluta Puglisi, Oddo e Scalabrin: trasferimento a titolo definitivo alla Carlins’ Boys

La Virtus Sanremese ha ufficializzato il raggiungimento di un accordo con la Carlin's Boys per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive dei calciatori Daniele Puglisi, Giorgio Oddo e Max Scalabrin. Un passaggio importante che segna la fine di un ciclo e l’inizio di una nuova avventura per i tre giocatori, da anni protagonisti con la maglia biancazzurra.

La Virtus Sanremese ha voluto esprimere la propria gratitudine verso i tre atleti, sottolineandone impegno, professionalità e dedizione, qualità che hanno contraddistinto il loro percorso all’interno della società. Anni intensi, fatti di crescita, sacrifici e momenti significativi condivisi con compagni, staff e tifosi: "Il Club desidera ringraziare Daniele, Giorgio e Max per l'impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati in questi anni trascorsi insieme. A loro vanno i migliori auguri per il futuro, sia professionale che personale".

Per Puglisi, Oddo e Scalabrin si apre ora un nuovo capitolo con i Carlin's Boys, realtà sportiva riconosciuta per l’attenzione ai giovani e la solidità del progetto tecnico. Il passaggio dei tre giocatori rappresenta un innesto importante per la società bianconera, che punta a rafforzare ulteriormente la propria rosa. La Virtus Sanremese, dal canto suo, continua il proprio percorso di crescita e rinnovamento, mantenendo saldo il legame con coloro che, come i tre partenti, hanno contribuito alla storia recente del club.