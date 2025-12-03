Campionato assoluto militare interforze, Nicolas Giordano della Società Ippica Sanremo sul podio (Foto)

Nicolas Giordano, istruttore della Società Ippica Sanremo, conquista il podio nel campionato assoluto militare interforze disputato al Riviera Resort di San Giovanni in Marignano.

L'Aviere capo Giordano ha partecipato alla competizione, che ha visto tutte le forze militari a cavallo, indossando la divisa dell'aeronautica militare e, alla fine, è arrivato primo.

La Società Ippica Sanremo è fiera del suo istruttore. "Sono molto orgogliosa di lui" - dice la presidente Maria Grazia Valenzano Menada - "Nicolas è un ragazzo d'oro, molto educato, premuroso con i suoi allievi, dai più piccoli ai più grandi. E' un esempio da seguire sia come educatore equestre che nella vita di tutti i giorni. Con l'arrivo del team Giordano all'interno della Società Ippica Sanremo ci sono stati ottimi risultati tra gli agonisti del centro, sia tra i più grandi sia tra i più piccoli, che sono cresciuti molto".