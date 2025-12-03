Calcio. Ospedaletti, Under 15 travolgente e leadership confermata

Prosegue senza sosta la marcia vincente dell’Under 15 dell’Ospedaletti, che consolida il primato in classifica con una vittoria netta e convincente. I ragazzi allenati da mister Marco Anzalone hanno superato con un roboante 7-1 il Campomorone Sant’Olcese, salendo così a quota 32 punti e rafforzando ulteriormente la loro posizione di vertice. Una prestazione corale, arricchita dalle reti di Perato (doppietta), Aschero, Martelli, Larosa, Borella e Orlando, che ha messo in evidenza la qualità e la determinazione di un gruppo capace di dominare la gara dall’inizio alla fine.

Nell’altro confronto di giornata, la Juniores guidata da mister Fabio Luccisano ha ottenuto un pareggio esterno contro il Campomorone Sant’Olcese. La partita, combattuta e intensa, si è chiusa sull’1-1 grazie alla rete di Colucci, che ha permesso agli orange di portare a casa un punto importante in trasferta. La squadra ha mostrato compattezza e spirito di sacrificio, confermando la crescita del gruppo e la capacità di reagire alle difficoltà.

I risultati del weekend confermano la vitalità e la competitività del settore giovanile dell’Ospedaletti, capace di distinguersi sia con i Giovanissimi Regionali Under 15, protagonisti di una stagione finora impeccabile, sia con la Juniores regionale, che continua a raccogliere punti preziosi e a dimostrare carattere. Un segnale forte della bontà del lavoro svolto dagli allenatori e dalla società, che investe con convinzione nella crescita dei giovani talenti.

I risultati del settore giovanile orange

Juniores regionale

Campomorone Sant’Olcese - Ospedaletti 1-1

Marcatori: Colucci

Ospedaletti: 1 Gallo, 2 Lanteri, 3 Santarsiero, 4 Urciuoli, 5 Pallanca, 6 Micaroni, 7 Turrini, 8 Di Luca, 9 Bini, 10 Colucci, 11 Cascone

A disposizione: 12 Ruscitti, 13 Sottocasa, 14 Coppola, 15 Lazri, 16 Pafumi

Allenatore: Fabio Luccisano

Giovanissimi Regionali Under15

Ospedaletti - Campomorone Sant’Olcese 7-1

Marcatori: Perato (2), Aschero, Martelli, Larosa, Borella, Orlando

Ospedaletti: 1 Loffredo, 2 Laabioua, 3 Todaro, 4 Airenti, 5 Borella, 6 Larosa, 7 Alioui R., 8 Sismondini, 9 Aschero, 10 Perato, 11 Lanteri

A disposizione: 12 Bertani, 13 Orlando, 14 Martelli, 15 Siffredi, 16 Spanò, 17 Tagliatini, 18 Alioui A., 19 Cavicchia, 20 Ragazzoni

Allenatore: Marco Anzalone