Calcio femminile. Le ragazze Matuziane premiate come Girls of the Match

Grandi soddisfazioni per le ragazze Matuziane, protagoniste non solo sul rettangolo di gioco ma anche fuori dal campo. La squadra ha ricevuto un riconoscimento speciale con alcune atlete che sono state premiate come Girls of the Match, un titolo che celebra impegno, talento e spirito di squadra.

La cerimonia ha visto la partecipazione di Alessandro Tirotta, che insieme a Rebecca Campagna e Sara Filippone ha consegnato i premi alle giocatrici. Un momento emozionante, arricchito dalle parole di stima e incoraggiamento rivolte da Tirotta all’intera squadra, sottolineando la passione e la determinazione che le ragazze dimostrano in ogni partita.

Il riconoscimento rappresenta un segnale importante per il movimento sportivo femminile locale, che continua a crescere e a raccogliere consensi grazie alla dedizione delle atlete e al sostegno di chi crede nel valore dello sport come strumento di aggregazione e crescita personale.

La società e le giocatrici hanno espresso gratitudine per l’attenzione ricevuta e per i premi consegnati, che diventano un ulteriore stimolo a proseguire con entusiasmo il percorso sportivo. Un momento di festa che conferma come il calcio femminile matuziano sappia regalare emozioni e successi, dentro e fuori dal campo.