Taggia, l’opposizione attacca la variazione da 345 mila euro per l’asilo nido: “Risorse sottratte alla manutenzione”

La perizia di variante approvata dal Comune di Taggia per il nuovo asilo nido nelle Ex Caserme Revelli finisce al centro del dibattito politico. Nel Consiglio comunale di venerdì scorso, il gruppo “Progettiamo il Futuro” ha contestato duramente la decisione della Giunta di aumentare il quadro economico dell’opera, che passa da 1.540.000 a 1.885.000 euro, coprendo l’incremento dei costi con 345.000 euro prelevati dall’avanzo di amministrazione.

Il progetto, finanziato dal PNRR nell’ambito della linea dedicata all’edilizia scolastica, è stato oggetto di una perizia di variante approvata dalla Giunta il 20 novembre. Ed è proprio la copertura economica della modifica ad aver acceso lo scontro politico.

A distanza di sei giorni dalla seduta consiliare, l’opposizione torna sul tema e attacca la scelta dell’Amministrazione definendola “incomprensibile” e “priva di trasparenza”. Secondo Giuseppe Federico (Progettiamo il Futuro), la Giunta avrebbe dovuto chiedere al Ministero l’integrazione finanziaria prevista dalle linee guida PNRR per coprire gli aumenti dei costi dei materiali e dell’opera. La decisione di non ricorrere a questa possibilità e di attingere invece ai fondi comunali viene considerata “un errore di metodo e di gestione”.

Nel loro intervento, i consiglieri hanno sottolineato la contraddizione emersa nel corso della stessa seduta, quando – rispondendo a un’interrogazione della minoranza – “la Giunta ha riconosciuto che molte richieste di manutenzione presentate dai cittadini non possono essere portate avanti a causa della scarsità di risorse”. Proprio da quei capitoli, accusano, “sono stati sottratti 345 mila euro per coprire la variante del nido”.

“Questi fondi – sostiene Federico – avrebbero potuto essere destinati alla messa in sicurezza del territorio e agli interventi di manutenzione che da tempo attendono risposta. È un metodo politico superficiale, contrario al buon senso amministrativo e che sacrifica le esigenze reali dei cittadini”.

Il gruppo consiliare ha ribadito di non essere contrario alla realizzazione del nuovo asilo nido, definita “un’opera importante per il territorio”, ma di essersi opposto “con decisione” alla variazione di bilancio, ritenendo che non tuteli adeguatamente le risorse pubbliche.

La maggioranza, dal canto suo, ha difeso la scelta sostenendo che l’intervento dovesse essere garantito senza ritardi e che l’utilizzo dell’avanzo rappresenti una soluzione immediata per procedere nei tempi previsti dal PNRR. Una posizione che non ha però convinto l’opposizione, decisa a mantenere alta l’attenzione sui passaggi economici e amministrativi del progetto.

Il tema, destinato a restare centrale nelle prossime settimane, ruota quindi intorno a un interrogativo politico: se l’urgenza di completare il nuovo asilo nido giustifichi l’utilizzo di risorse comunali, o se il Comune avrebbe dovuto percorrere tutte le strade offerte dal PNRR prima di impegnare fondi che – secondo l’opposizione – potevano essere dedicati alla manutenzione cittadina.