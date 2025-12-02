Vela. Successo a Sanremo per “Autunno in Regata” e la Gorilla Gang Cup

Si è concluso con un nuovo weekend di intensa attività l’“Autunno in Regata”, secondo appuntamento del Trofeo West Liguria, che ancora una volta ha animato le banchine dello Yacht Club Sanremo con due splendide giornate all’insegna della vela e della convivialità.

La giornata di sabato ha regalato condizioni ideali: sole caldo e un vento regolare tra gli 8 e i 12 nodi hanno permesso lo svolgimento della Gorilla Gang Cup, competizione molto attesa che quest’anno ha visto il netto dominio di Suspiria the Revenge di Antonino Venneri. L’imbarcazione si è aggiudicata la vittoria overall, il primo posto in ORC 1 e il successo in IRC, grazie anche a un equipaggio composto in gran parte da giovanissimi atleti che hanno saputo distinguersi per tecnica, affiatamento e determinazione.

In ORC 2 si è imposta Resolute Salmon di Gina Zaoli, protagonista di prove precise e regolari che le hanno permesso di confermarsi ai vertici. Nella categoria Crociera il successo è andato a Melissa II di Dario Gioffredo, autrice di una performance impeccabile.

La domenica ha riservato una piacevole sorpresa: un inaspettato vento da Ponente ha permesso al Comitato di Regata di allestire un percorso tecnico a bastone, particolarmente apprezzato dai partecipanti. Anche in questa seconda giornata Suspiria the Revenge ha confermato la propria supremazia, aggiudicandosi la classifica generale davanti a Free Spirit di Paolo Rossi. In ORC 2 è arrivata la conferma di Resolute Salmon, mentre nella categoria Crociera si è imposta nuovamente Melissa II, consolidando la leadership del giorno precedente.

Grande successo ha riscosso anche il momento sociale del weekend: il “Cult Movie Party” la serata di sabato al Roof Garden del Casinò di Sanremo. Accoglienza calorosa, musica rock con una band eccellente e un tema affascinante — i grandi film degli anni ’70 e ’80 — hanno creato un’atmosfera unica. Gli equipaggi hanno dato libero sfogo alla creatività con travestimenti spettacolari e divertenti. La giuria ha premiato l’equipaggio di Change Transparent, impeccabilmente vestito a tema Arancia Meccanica, incoronato come miglior costume dell’evento.

Lo Yacht Club Sanremo guarda ora al prossimo appuntamento in calendario: nel ponte dell’Immacolata tornerà infatti il prestigioso Meeting del Mediterraneo, manifestazione dedicata ai giovani velisti della classe Optimist, una vera e propria festa della vela giovanile che ogni anno richiama atleti da tutta Italia e dall’estero.