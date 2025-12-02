Centro Equestre Val Nervia di Dolceacqua sul podio a Voghera (Foto)

Ottimi risultati a Voghera per i rappresentanti del Centro Equestre Val Nervia di Dolceacqua. Sono saliti sul podio Cecilia Lamberti, Mariavittoria Sarubbi, Viola Rebaudo, Letizia Mercenaro, Pierrine Lobello, Alida Rinaldi, Valeria Magrelli, Matilda Maugeri, Gaia Manuppelli, Greta Campanella, Vittoria Chiabra, Anae Facciolo, Camilla Mossutta, Lidia Manera, Gaia Rao, Giorgia Strangio, Federica Beccaria, Luca Davide Barilaro, Vittoria Mezzatesta, Alyssa Laugier ed Eva Camellini.
Lo scorso weekend gli allievi del tecnico Barbara Cattaneo hanno, infatti, partecipato alla finale della coppa Italia e campionato italiano a squadre targata W.s.g.a. Pony FITETREC ante presso il cowboys Guest Ranch.
A sorpresa, durante la giornata di sabato, c’è stata anche la visita del presidente nazionale Fitetrec ante Franco Amadio, che si è congratulato con tutti i presenti e ha fatto una piccola riflessione su quanto sia "importante per i giovani di oggi il contatto e la relazione con coetanei e con l'animale piuttosto che con un mondo virtuale dettato dai social".
"Sono molto orgogliosa di tutti i miei allievi perché con tenacia e caparbietà hanno lottato fino alla fine portando a casa splendidi risultati" - commenta il coach Barbara Cattaneo - "Ringrazio molto i genitori per l'impegno dato e, inoltre, vorrei ringraziare il presidente W.s.g.a. Pony Floriana Ferrero che per un problema di salute non è potuta stare sempre con noi ma è stata sostituita da Sarah Biadene e da tutto il team Ferrero gestendo tutto l'evento con molta professionalità. Un ultimo ringraziamento va a Lara Borello, delegato della regione Liguria Fitetrec ante, per la sua disponibilità e il suo supporto. Concludo con il motto della Wsga: 'Rivali in campo amici nella vita'".