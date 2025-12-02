Centro Equestre Val Nervia di Dolceacqua sul podio a Voghera (Foto)

Lo scorso weekend gli allievi del tecnico Barbara Cattaneo hanno, infatti, partecipato alla finale della coppa Italia e campionato italiano a squadre targata W.s.g.a. Pony FITETREC ante presso il cowboys Guest Ranch.

A sorpresa, durante la giornata di sabato, c’è stata anche la visita del presidente nazionale Fitetrec ante Franco Amadio, che si è congratulato con tutti i presenti e ha fatto una piccola riflessione su quanto sia "importante per i giovani di oggi il contatto e la relazione con coetanei e con l'animale piuttosto che con un mondo virtuale dettato dai social".

"Sono molto orgogliosa di tutti i miei allievi perché con tenacia e caparbietà hanno lottato fino alla fine portando a casa splendidi risultati" - commenta il coach Barbara Cattaneo - "Ringrazio molto i genitori per l'impegno dato e, inoltre, vorrei ringraziare il presidente W.s.g.a. Pony Floriana Ferrero che per un problema di salute non è potuta stare sempre con noi ma è stata sostituita da Sarah Biadene e da tutto il team Ferrero gestendo tutto l'evento con molta professionalità. Un ultimo ringraziamento va a Lara Borello, delegato della regione Liguria Fitetrec ante, per la sua disponibilità e il suo supporto. Concludo con il motto della Wsga: 'Rivali in campo amici nella vita'".