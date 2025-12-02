Anche una delegazione del Riviera Volley Sanremo all'evento del Coni “Vento di Ponente – contro lo stigma e il coraggio delle cure”

L’evento formativo “Vento di Ponente – contro lo stigma e il coraggio delle cure”, organizzato dallo staff tecnico del CONI e svoltosi lo scorso fine settimana presso il Palazzo della Provincia di Imperia, in viale Matteotti 147, ha superato le aspettative rivelandosi un momento di grande interesse e partecipazione.

Il corso, dedicato al tema del disagio sociale e sportivo e rivolto ad allenatori, istruttori, dirigenti di società, educatori, insegnanti di educazione fisica e operatori sociali, ha visto come relatore il dottor Marco Mollica, direttore del Dipartimento Integrato Salute Mentale e Dipendenze dell’ASL1. Mollica, figura di riferimento per le problematiche giovanili e da anni impegnato sul territorio, ha offerto una panoramica approfondita e concreta sulle sfide che molti ragazzi affrontano oggi.

Tra le realtà sportive e istituzionali presenti non è mancata una delegazione del Riviera Volley Sanremo, desiderosa di confrontarsi con chi quotidianamente opera nel campo del supporto ai giovani. Un'opportunità significativa per creare un dialogo aperto e consapevole sulle difficoltà emergenti e sui percorsi possibili per affrontarle. Per tutti i partecipanti, l’incontro è stato un’occasione preziosa per rafforzare la collaborazione tra sport, famiglie e istituzioni, con l’obiettivo comune di sostenere i giovani del territorio e costruire ambienti inclusivi e responsabili.

A margine dell’iniziativa, il tecnico sanremese Rocco Dichio ha sottolineato l’importanza di momenti formativi come questo: «Quando si parla di difficoltà giovanili non possiamo restare fermi. Il nostro impegno è costruire ambienti che offrono ascolto, regole chiare e un percorso che aiuti i ragazzi a crescere. Iniziative così ci confermano che la direzione è quella giusta».