Bordighera, sospese le attività natatorie al Palazzetto di via Diaz per guasto alla centrale termica

Presso il Palazzetto dello Sport di via Diaz è stata disposta la sospensione di tutte le attività natatorie e l’interdizione degli accessi alle vasche da parte dell’utenza, a causa di un problema rilevante presso la centrale termica a servizio dell’impianto. Ad informarne è il Comune di Bordighera a seguito di un nota ricevuta oggi dal concessionario My Sport.

"In particolare - evidenzia Palazzo Garnier - si è riscontrata una diminuzione della temperatura dell’acqua al di sotto dei valori minimi previsti dalla normativa vigente; il disservizio è stato causato dalla foratura di un componente della caldaia, che ha determinato lo svuotamento dell’impianto. Sono in corso le verifiche tecniche e le attività necessarie al ripristino del corretto funzionamento dell’impianto. La sospensione è stata tempestivamente comunicata alle associazioni sportive e all’utenza interessata".