 / FACEBOOK

FACEBOOK | 02 dicembre 2025, 13:20

Bordighera, sospese le attività natatorie al Palazzetto di via Diaz per guasto alla centrale termica

Vasche chiuse e verifiche in corso: l’impianto riaprirà solo dopo il ripristino della caldaia

Bordighera, sospese le attività natatorie al Palazzetto di via Diaz per guasto alla centrale termica

Presso il Palazzetto dello Sport di via Diaz è stata disposta la sospensione di tutte le attività natatorie e l’interdizione degli accessi alle vasche da parte dell’utenza, a causa di un problema rilevante presso la centrale termica a servizio dell’impianto. Ad informarne è il  Comune di Bordighera a seguito di un nota ricevuta oggi dal concessionario My Sport.

"In particolare - evidenzia Palazzo Garnier - si è riscontrata una diminuzione della temperatura dell’acqua al di sotto dei valori minimi previsti dalla normativa vigente; il disservizio è stato causato dalla foratura di un componente della caldaia, che ha determinato lo svuotamento dell’impianto. Sono in corso le verifiche tecniche e le attività necessarie al ripristino del corretto funzionamento dell’impianto. La sospensione è stata tempestivamente comunicata alle associazioni sportive e all’utenza interessata".

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium