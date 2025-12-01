Volley. Serie C maschile, il Grafiche Amadeo spreca e cede al tie-break

Gara dai due volti quella disputata dal Grafiche Amadeo nella sesta giornata del girone di andata del campionato maschile di Serie C di pallavolo.

Impegnata in trasferta sul campo del VT Finale, la compagine giallonera ha iniziato con grande slancio, portandosi avanti per 2 set a 0. Un avvio convincente, fatto di scelte pulite e buon equilibrio nei fondamentali, che ha permesso ai sanremesi di controllare il gioco e indirizzare la partita.

La situazione si è però ribaltata dal terzo set, quando il sodalizio savonese ha aumentato la pressione. I gialloneri hanno perso calma e continuità proprio nel momento in cui serviva solidità, lasciando spazio alla rimonta avversaria. Occasioni favorevoli sfumate e decisioni affrettate hanno aperto la strada al VT Finale, che ha completato la rimonta fino al tie-break. La sfida si è decisa su pochi palloni, con il risultato finale di 3-2 a favore dei padroni di casa (19-25; 19-25; 25-22; 25-21; 16-14). Curiosamente, il computo totale dei punti ha visto prevalere il Grafiche Amadeo (107 contro 104), ma senza riflettersi sul tabellino.

«Abbiamo iniziato con buona qualità, poi la tensione ci ha fatto perdere controllo – ha commentato il tecnico Rocco Dichio – dobbiamo imparare a tenere il filo anche quando la partita cambia. Non possiamo più permetterci di sprecare occasioni così, perché significa buttare via il lavoro fatto. È un passaggio che dobbiamo fare come squadra.»

Gli altri risultati di giornata hanno visto Admo Volley superare Colombo PSA 3-1, Futura Avis Bertoni vincere 3-1 contro Colombo Molinari, Sant’Antonio imporsi 3-0 sul Villaggio Volley, Sabazia Ecosavona battere Pallavolo Liguria 3-0 e Mulattieri espugnare il campo del Dabove Santa Sabina per 3-1. In classifica guidano Pallavolo Liguria e Colombo PSA con 15 punti, mentre il Grafiche Amadeo resta fermo a quota 4. Prossimo impegno venerdì 5 dicembre alle 21.30 al Centro Acquarone di Chiavari per il recupero della quarta giornata contro il Villaggio Volley.

Sul fronte femminile, continua il momento positivo del Riviera Volley targato Pesce Innamorato Sanremo. La formazione guidata da Nando Guadagnoli ha centrato la terza vittoria consecutiva nel campionato interprovinciale di Prima Divisione, imponendosi in trasferta per 3-1 (21-25; 13-25; 25-18; 17-25) sul Bi Maxi Pub Dego. Un successo che consolida il primato in una classifica ancora in via di definizione, complice i numerosi recuperi da disputare.

Le giallonere si preparano ora a un calendario fitto di impegni: venerdì 5 dicembre al Mercato dei Fiori di via Mansuino (ore 20.45) affronteranno il VT Finale, prima delle sfide ravvicinate contro Albenga e Albisola in programma il 12 e 14 dicembre. La squadra sanremese si conferma protagonista e determinata a difendere la vetta con entusiasmo e continuità.