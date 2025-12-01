Petanque, Serie A femminile: prima vittoria in campionato per il G.S.P. Ventimiglia

Vittoria di stretta misura per le ventimigliesi allenate da Michele Zuppardo nell'incontro di recupero della prima giornata non disputato lo scorso 16 novembre causa il maltempo contro le agguerrite piemontesi disputando una gara equilibrata decisa solo negli ultimi 3 incontri del quarto turno. Con scarti minimi nelle gare svolte, le due formazioni giungevano dopo tre turni in perfetta parità con 4 vittorie a testa.



Determinanti, per l'aggiudicazione dell'incontro, erano le scelte dell'allenatore ventimigliese da mettere in campo nell'ultimo turno di gare. Le giocatrici ventimigliesi, ripagavano la fiducia dell'allenatore, vincendo 2 gare su 3, con la terna composta da Anselmi, Ocelli e Vaccari vinceva per 9-4 e con l'individuale, con la campionessa italiana Simona Bagalà che s'imponeva per 13-9. Con questo successo, il G.S.P. Ventimiglia rimane sulla scia delle prime in classifica a 3 punti dalla vetta e domenica prossima, affronteranno nuovamente in casa la neo-promossa Auxilium Saluzzo. In campo maschile, valevole per la terza giornata di serie A, la Biancheri-Muller Bordighera ha pareggiato 11-11 in trasferta a S. Bartolomeo.



L'incontro, è stato molto emozionante dovuto alla gran rimonta dei bordigotti che sotto per 3-9 dopo i primi tre turni, operavano nell'ultimo turno di gare un vero exploit vincendo ben 4 gare su 5 riuscendo così ad equilibrare un incontro che pareva perso. Bravi, perciò, nelle gare individuali Fasciola, Capaccioni (poi sostituito da Goffredo), Debar e Alfonsi. La formazione allenata da Claudio Mulatero, è al terzo posto in classifica e sabato prossimo ospiterà i piemontesi della Buschese.