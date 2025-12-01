Pallavolo femminile: Riviera Volley Sanremo, tris di vittorie e primo posto in classifica

Il Pesce Innamorato Riviera Volley Sanremo balza in vetta alla classifica dopo tre gare quasi consecutive, disputate anche per recuperare alcuni incontri rinviati. Le sanremesi hanno conquistato tre vittorie di fila che valgono il momentaneo primo posto. Ieri, nella trasferta di Dego contro il Maxi Pub Volley Dego, le ragazze del Riviera Volley Sanremo Pesce Innamorato si sono imposte con un convincente 3-1 (25-21, 25-13, 18-25, 25-17). Una prestazione solida che conferma il buon momento della formazione guidata da Nando Guadagnoli, tornato a tempo pieno sulla panchina sanremese.
Con questo successo, il Riviera Volley raggiunge in testa alla graduatoria il Volley Finale Ligure, ma con una partita in meno rispetto alle rivali. Proprio il Volley Finale sarà il prossimo avversario nella sfida di alta classifica in programma venerdì prossimo alle 20:30 al PalaMercato di Sanremo: un match che potrebbe segnare la fuga solitaria delle sanremesi o il nuovo sorpasso delle liguri.