Judo. Budo Sanremo, Emily Di Michele e Ludovica Pesce campionesse regionali di Judo

Il weekend del 22 e 23 novembre ha portato grandi soddisfazioni al club di Judo Budo Sanremo, protagonista ai Campionati Regionali disputati ad Arenzano per le classi U18, U15, U13 e U12.

Tra i risultati spiccano le vittorie di Emily Di Michele e Ludovica Pesce, entrambe prime classificate nella categoria -63Kg rispettivamente U13 e U15, che si laureano così campionesse regionali.

Il medagliere del Budo Sanremo si arricchisce anche grazie ai piazzamenti di altri giovani judoka: Lorenzo Gianforte ha conquistato il secondo posto nei -35Kg U12, Safa Jaballah il secondo posto nei -40Kg U13, e Hamza Jaballah il secondo posto nei -81Kg U15. Settimo posto invece per Dhia Jaballah nei -45Kg U13 e per Mattia Pascuzzo nei -60Kg U18. Risultati che confermano la crescita e la competitività del club sanremese nelle diverse categorie giovanili.

Nello stesso fine settimana, a Follonica, si sono svolte le finali del Campionato Italiano Assoluto A2. In gara per il Budo Sanremo, dopo la qualificazione regionale, Federico Iezzi (-66Kg) e Nicole Di Michele (-63Kg). Buoni segnali dalla prova di Iezzi, che non è però riuscito a concretizzare il vantaggio ottenuto nel primo incontro. Prestazione non ai soliti livelli per Nicole Di Michele, che nonostante un ampio vantaggio si è fatta sorprendere dall’avversaria, concludendo anzitempo il proprio percorso.

Il bilancio complessivo del weekend rimane comunque positivo per il Budo Sanremo, che può festeggiare due titoli regionali e diversi piazzamenti di rilievo, confermando il valore del lavoro svolto dagli atleti e dallo staff tecnico. Un segnale importante in vista dei prossimi appuntamenti, con la consapevolezza di avere un vivaio capace di competere ai massimi livelli regionali e nazionali.

