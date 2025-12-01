Calcio femminile. Matuziana travolgente, 6-2 all’Angelo Baitdo

Sabato pomeriggio sul Campo B di Pian di Poma si è disputata la penultima giornata del campionato regionale femminile U15. Il match tanto atteso tra Matuziana e Angelo Baitdo si è concluso con un netto 6-2 a favore delle padrone di casa, protagoniste di una prestazione convincente e ricca di gol.

A trascinare la squadra sono state Sara Filippone, autrice di una doppietta, e soprattutto Chrystal Pastorino, che ha messo a segno un poker da bomber indiscusso. Pastorino, ormai stabilmente al vertice della classifica marcatrici, ha raggiunto quota 29 reti in appena 8 partite, confermandosi leader assoluta dell’attacco giallorosso.

Con questo successo, le ragazze di mister Basta si avvicinano al traguardo più importante: per conquistare la vetta della classifica e vincere il campionato dovranno battere sabato 6 dicembre il Genoa Cricket, risultato che garantirebbe loro l’accesso diretto alle fasi nazionali.

Il presidente Antonio Castagna ha espresso grande soddisfazione per il percorso compiuto: «Siamo orgogliosi e fieri della stagione delle nostre ragazze. La maggior parte di loro le abbiamo viste crescere e questo ci conferma che il lavoro svolto negli ultimi anni era quello giusto. Per quello che mi riguarda abbiamo già vinto! Ringrazio inoltre tutti i genitori che non hanno mai smesso di credere in noi, seguendoci in casa e in trasferta».

La Matuziana si prepara dunque all’ultima sfida con entusiasmo e determinazione, consapevole di avere tutte le carte in regola per coronare una stagione straordinaria e scrivere una nuova pagina di storia sportiva.