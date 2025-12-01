1° Dicembre: Impresa Donna Imperia celebra il "NO" di Rosa Parks come simbolo della battaglia per i diritti e la leadership femminile

Nella giornata che ricorda l'anniversario del gesto di coraggio di Rosa Parks, Impresa Donna Confesercenti Imperia riflette sul significato profondo della determinazione femminile nella lotta per l'uguaglianza.



Settant'anni fa, il 1° dicembre 1955, Rosa Parks si rifiutò di cedere il proprio posto su un autobus di Montgomery, in Alabama. Quel gesto semplice, ma determinato, la rese un'icona mondiale dei diritti civili. Il suo "no" non fu solo il rifiuto di alzarsi, ma la netta rivendicazione di un posto che le spettava di diritto, segnando l'inizio di una nuova era contro la segregazione razziale.

Oggi, Impresa Donna Confesercenti Imperia attualizza il significato di quel "rifiuto più famoso" e lo proietta nel contesto economico e lavorativo: "La storia di Rosa Parks ci insegna che la conquista della dignità e dei diritti passa attraverso la ferma volontà di occupare, senza paura, il posto che ci spetta," dichiara Erika Martini Presidente di Impresa Donna Confesercenti Imperia. "Per noi imprenditrici, questo significa dire 'NO' alla segregazione di genere sul lavoro, 'NO' alle discriminazioni salariali e 'NO' ai pregiudizi che limitano la nostra leadership."

L'Associazione ribadisce l'impegno costante nel supportare le donne ad affermare la propria posizione nel mercato, spesso costrette a lottare per sedersi ai tavoli decisionali o per ottenere le stesse opportunità dei colleghi uomini. "Impresa Donna è il luogo dove si coltiva la consapevolezza, la formazione e la rete necessaria affinché ogni donna della nostra provincia possa rivendicare con forza il proprio ruolo, con la stessa semplice e immensa dignità di Rosa Parks. La lotta per i diritti civili è finita, ma la battaglia per la piena parità economica è ancora aperta." L'Associazione invita la comunità e le istituzioni a non dimenticare come i grandi cambiamenti inizino sempre da un atto di coraggio individuale.