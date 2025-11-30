Imperia, Pedersoli domina ancora: quinto trionfo consecutivo alla Ronde Valli Imperiesi 2025 (photogallery)

Cambia la vettura, ma non il risultato. Luca Pedersoli, a bordo di una Hyundai i20 WRC Plus firma il quinto successo consecutivo alla Ronde Valli Imperiesi. Per il pilota bresciano, affiancato da Anna Tomasi, un pokerissimo di vittorie nel Ponente ligure ed un dominio incontrastato che prosegue dall’edizione 2021, anno di ritorno della gara imperiese nel calendario nazionale.



Netta la superiorità di Pedersoli, che ha vinto tre prove sulle quattro in programma, lasciando a Claudio Arzà solamente il primo parziale. La WRC Plus koreana gommata Pirelli è risultata imprendibile per la nutrita schiera di vettura Rally2 al via, con Pedersoli che ha dato l’idea di guidare sempre in controllo, senza calcare troppo la mano, fino all’ennesimo trionfo nella splendida e scenica cornice di Calata Anselmi, con il Parasio a fare da sfondo.



Il secondo posto è andato ai francesi Anthony Fotia e William Hanocq su Citroen C3 Rally2 (alma Racing), alla fine staccati di 19”4, che sull’ultima prova hanno distanziato definitivamente, dopo una bella ed appassionante lotta, Simone Miele ed Andrea Sassi, terzi su Skoda Fabia RS (Bluthunder Racing) a 23”4 dal vincitore. Quarta piazza per Claudio Arzà e Massimo Moriconi su Skoda Fabia RS (BB Competition) a 33”8; dopo di loro i distacchi si fanno più pesanti, ad iniziare da quello di Loris Ghelfi e Fabio Berisonzi (Skoda Fabia – Novara Corse), staccati di oltre 1’. Ottima sesta posizione al debutto sulla Skoda Fabia per Antonio Annovi affiancato da Tatiana Santini (Meteco Corse), seguiti da Stefano Scapellato e Stefano Sapraccone su Skoda Fabia RS (Alma Racing) e da Luigi Minelli con Alessandro Mattioda (Meteco Corse) su Skoda Fabia. Nona posizione conquistata da Valentino Vietti e Luca Ferraris su Skoda Fabia (Biella Motor Team), mentre hanno chiuso la top ten i migliori tra le auto a due ruote motrici, ovvero Matteo Giordano e Manuela Siragusa su Lancia Ypsilon Rally 4 (Kz Racing Team).

Il Sindaco di Imperia Claudio Scajola, grande sostenitore del Rally, ha premiato in vincitori sulla pedana di arrivo ed ha avuto parole di elogio per gli organizzatori della Imperia Corse, soddisfatti per aver ottenuto un altro grande risultato in termini numerici, sportivi e di ricaduta economica per il territorio.

Una giornata di grande sport per la città di Imperia, sostenuta anche da un meteo che alla fine si è rivelato clemente; la gara è infatti stata risparmiata dalla pioggia che durante il giorno è arrivata su altre zone della Liguria. Un premio per il grande lavoro degli organizzatori, capaci di richiamare ben 140 equipaggi e di confermare numeri incredibilmente superiori alla media regionale.

PS 3 Colle d’Oggia – Km 14,2: Pedersoli prosegue la sua marcia vincendo in 8’29”2 e lascia Miele a 5”9, accumulando ancora vantaggio nella generale. Terzo tempo per Fotia a 7”5, seguito da Arzà a 11”1 e da Ghelfi a 19”1.

PS 4 Colle d’Oggia – Km 14,2: Pedersoli migliora ulteriormente il suo tempo sulla prova e chiude in 8’28”4, con Fotia secondo a 4”1 e Miele terzo a 7”9. Quarto tempo per Arzà a 15”6, mentre Ghelfi è quinto a 21”5.



Foto di di Enrico Rosestolato