Calcio. Serie D, doppio Andreis e la Sanremese sbanca Tortona: Derthona battuto 2-0

DERTHONA: Cizza, Gagliardi (57' Turco), Daffonchio, Marcaletti, Disegni (46' Nobile), Buongiorno, Perez (38' Taverna), Arcidiacono, Gerbino, Scalzi (82' Benedetti), Tocila (46' Patti). A disp Mandrino, Farrauto, Battista, De Simone. All. Buttu.

SANREMESE: Bohli, Bregliano (47' pt Slojkowski), Garcia, Djorkaeff, Monticone, Noto, Girgi, Cavaliere (75' Santanocito), Cepele, Andreis (92' Di Fino), Pereira (84' Vindigni). A disp. Gattuso, Osuji, Deda, Cipriani, Zagarese. All. Fossati.

La Sanremese ottiene una vittoria fondamentale su un campo difficile come quello di Tortona: battuto 2-0 il Derthona di Buttu con una doppietta di Simone Andreis.

Sorride mister Fabio Fossati: "Oggi siamo stati davvero bravi. Per 95 minuti abbiamo fatto tutto bene, contro una squadra in salute che veniva da tre vittorie consecutive. Avremmo potuto anche fare qualche gol in più e dietro abbiamo rischiato poco. Davanti con Pereira titolare avevo anche qualche soluzione nuova, provando Djorkaeff e Andreis dietro di lui. Ovviamente essendo appena arrivato Pereira devono ancora conoscersi tutti, ma oggi la prestazione è stata maiuscola e i complimenti ai ragazzi sono veri e meritati".

Anche nella prossima sfida la Sanremese riceverà una squadra che arriva da tre vittorie consecutive, ovvero l'Imperia: "Il derby è della gente, dei tifosi - conclude Fossati - io e il mio staff dobbiamo essere freddi e lucidi nell'analizzare quello che sarà il nostro prossimo avversario e preparare al meglio la partita". Ci sarà un'assenza pesante domenica prossima: Mattia Monticone, in diffida, ammonito contro il Derthona salterà il derby con l'Imperia.