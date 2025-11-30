Calcio, debutto vincente per la “Golden Round” femminile Under 15 sul campo della Matuziana Sanremo

Ieri pomeriggio si è svolta sul Campo della Matuziana Sanremo, per la prima volta in assoluto la "Golden Round", quadrangolare formato dalle prime quattro classificate nel Campionato Regionale Femminile Under 15 organizzato dal Presidente Roberto Barla del C.S.I di imperia Sanremo.

Quattro le squadre in campo: Matuziana Sanremo; Borghetto; Ceriale; Internazionale.

"E' stata una bellissima giornata - spiegano dalla società sportiva -, all'insegna del bel calcio, di amicizia e di correttezza. Tutte le partite sono state arbitrate da Gianni Cariddi, il quale ringraziamo per la collaborazione".

Tra le fila Matuziane ieri sono andate a segno: Anastasia Bacchi 4 reti; Lina Boukerzaza autrice di una doppietta; Nicole Bottino 5 reti; Alice Assandri autrice anche lei di 5 reti; Sidra Oualabou 1 rete. La prossima tappa del Campionato C.S.I sarà il 14 dicembre a Genova sul campo dell' Internazionale.