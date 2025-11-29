Volley: in casa Grafiche Amadeo cresce l’attesa per la sfida esterna di sabato sera contro il VT Finale

C’è attesa in casa Grafiche Amadeo per la trasferta che domani (sabato 30 novembre) porterà la formazione maschile a confronto, al PalaBerruti col Volley Team Finale.

La gara, valida per la sesta giornata del girone di andata del campionato maschile di serie C arriva in un momento particolare della stagione coi gialloneri di Rocco Dichio alla ricerca di una stabilità dopo le prime quattro gare (i sanremesi debbono recuperare una gara: quella esterna col Villaggio Volley Chiavari, in programma il prossimo 5 dicembre) che hanno fruttato solo 3 punti: quelli conquistati in casa, lo scorso 9 novembre, nel match col Colombo Infissi Molinari.

In prospettiva, la trasferta di Finale, sembrerebbe offrire un’ottima occasione per il rilancio del Grafiche Amadeo. I padroni di casa (che hanno giocato tutte le precedenti 5 gare previste dal calendario) precedono in classifica i gialloneri di due punti. Dispongono di buoni elementi: diversi giovani interessanti e attuano un gioco che, soprattutto in casa, potrebbe creare problemi. Servirà quindi scendere in campo con il giusto atteggiamento.

«Servirà massima concentrazione –conferma il trainer del Grafiche Amadeo, Rocco Dichio– andiamo incontro ad una gara importante per la nostra crescita e per la classifica. Conosciamo il valore di Finale e sappiamo che dovremo tenere ritmo e ordine fin dal primo scambio. Voglio vedere attenzione nei dettagli, lucidità nelle scelte e continuità in side-out. Se manteniamo il nostro livello, possiamo giocarcela».

La squadra femminile che affronta il campionato di Prima Divisione col nome di Pesce Innamorato Sanremo, sarà di scena domenica alle ore 19 a Dego contro il Bi Max Pub Nvvb. La gara è valida per la 4a giornata del girone di andata: due si qui disputate dalle giallonere che venerdì 28, nel primo dei recuperi programmati, si sono imposte per 3 a 1 (25-21; 25-20; 26-28; 25-9) al Mercato dei Fiori, sulle spotornesi del Volley Milf&gin.

Ha intanto portato ad 11 i propri punti in classifica (dopo le prime 4 gare di campionato) la formazione che partecipa, sotto il nome di Oliflor Sanremo, al campionato Interprovinciale maschile Under 17. L’ultima vittoria in ordine di tempo, è stata quella centrata mercoledì 26 in casa ai danni del Toirano Alassio superato per 3 a 2 (25-16; 23-25; 15-25; 25-20; 15-8).

Notizie, informazioni, curiosità e tutto ciò che riguarda l’attività del Grafiche Amadeo Riviera Volley Sanremo vengono puntualmente pubblicate sul sito societario all’indirizzo: https://www.rivieravolleysanremo.it/. E’ possibile seguire l’attività del Riviera Volley Sanremo anche su Facebook all’indirizzo: https://www.facebook.com/rivieravolleysanremo.sede